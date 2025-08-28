Obligan a descontaminar el suelo del viejo Merca donde irá el Parque Tecnológico

Belén Hernández Salamanca Jueves, 28 de agosto 2025, 06:00 Comenta Compartir

La conversión del solar del antiguo Mercasalamanca en Parque Tecnológico debe pasar por la «descontaminación» del suelo en el que se encontraban los antiguos depósitos de hidrocarburos de la Central Logística de Hidrocarburos (CLH), ahora Exolum, empresa que se haga cargo de la limpieza. De hecho, ya prepara el informe de evaluación ambiental previo para ejecutar los trabajos, labores imprescindibles para que avancen los trámites que permitan el cambio de uso de la parcela para acoger el Distrito Tecnológico. Así lo especifica una orden de la Consejería de Medio Ambiente tras valorar el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero y del Servicio de Residuos y Suelos Contaminados en el que se constata la existencia de indicios de contaminación puntual de las aguas subterráneas y del terreno donde se encontraban los depósitos. La limpieza de la zona no influye en el resto los trámites ni en el proyecto que se prevé ejecutar, según la orden de Medio Ambiente.

La junta de compensación del sector prepara de la mano de Exolum tanto la actuación como la evaluación ambiental del proceso de descontaminación. «Exolum ha ejecutado estas tareas en otros traslados y tiene mucha experiencia», especifica el concejal de Hacienda y Régimen Interior, Fernando Rodríguez. La junta de compensación, en la que además de pequeños propietarios y Exolum también se encuentra el Ayuntamiento, ya ha encargado la redacción de los proyectos de urbanización y reparcelación del sector que abarca 156.442 metros cuadrados. «Seguimos dando pasos sin cesar», constata Rodríguez. En cuanto al informe de Medio Ambiente, considera que es «favorable», aunque obliga a incluir en la evaluación ambiental la descontaminación de las tierras.

