Las Obleas de Cipérez: un dulce que se moderniza sin renunciar a su origen

Las famosas obleas de Cipérez, conocidas como Pan de Ángel, han encontrado un nuevo espacio en el mercado de la restauración gracias al canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías). Este producto, que fusiona tradición e innovación se adapta tanto a creaciones dulces como saladas.

En este contexto, los responsables de la empresa destacan el éxito de la colaboración con un restaurante con estrella Michelin, que ha reinventado las obleas negras al utilizarlas como base para crear galletas al estilo Oreo. «Numerosos restaurantes nos están demandando las obleas para incorporarlas a sus propuestas», señalan.

Además, las obleas de Cipérez son un símbolo de tradición y un regalo perfecto para las fiestas navideñas. Destaca la frase: «Comiendo obleas y bebiendo leche fría se llega a los 100 años sin pasar por la enfermería».

La familia Martín lleva más de 160 años elaborando las obleas que les han hecho famosos. Sólo una esmerada elaboración con productos naturales y el respeto a sus orígenes ha hecho posible mantener una tradición heredada durante cuatro generaciones y en la que se ha conservado la receta original.

El proceso de fabricación de las obleas está avalado por rigurosos parámetros de calidad. Pan de Ángel ha incorporado estrictos controles sanitarios, fruto de la preocupación por la excelencia tanto en el producto final como en su proceso de fabricación.

El éxito de su evolución reside principalmente en la fuerte apuesta por mantener una producción a la altura de las necesidades de cada cliente. Por ello, durante este tiempo no han escatimado en inversiones para modernizar por ejemplo sus maquinarias de producción y envasado.

En Pan de Ángel son muy conscientes de que los mejores frutos son los que ofrece la naturaleza. Por eso, llevan a gala el empleo únicamente de ingredientes naturales en la elaboración de sus famosas obleas. La mezcla de huevo, harina y azúcar y su posterior horneado dan como resultado un producto natural y duradero, sin necesidad de colorantes ni conservantes.

Este dulce único permite multitud de opciones culinarias y puede llegar a ser un importante ingrediente por su fragilidad y delicadeza. Además de poder degustarse solas, se pueden combinar con chocolates en los postres, helados, o incluso hacer harina de oblea para utilizarla en tartas o bien como elementos decorativos en platos.

Información y contacto

Calle de las Escuelas, 8, 37216, Cipérez, Salamanca

923518079

info@pandeangel.com

Página web