Objetivo: mejorar la vida de las personas con demencia

«Lo primero fue el coche. Pasó un semáforo en rojo, se equivocó en una rotonda…», recuerda Mª Paz Román. Hace cuatro años, su marido, José Antonio Santiago García, comenzó a mostrar señales de que algo no iba bien. Al principio, pequeños despistes, después, confusiones más graves que alertaron a la familia. «Mis hijas me dijeron: mamá, a papá hay que quitarle el coche», cuenta. No fue fácil. Él se resistió al principio. «Decía que se encontraba bien, que no le pasaba nada, pero al final lo entendió».

Tras dejar de conducir, empezó a acudir a clases de memoria en el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados. «No avanzaba», comenta Paz. Fue entonces cuando los síntomas se intensificaron: desorientación con el dinero, confusión con la ropa, olvidos cotidianos. Acudieron a la neuróloga y el diagnóstico fue claro: Alzheimer en fase inicial.

El proceso para entrar en el CRE Alzheimer, en Salamanca, fue largo. «Tardamos un año desde que lo solicitamos, porque hay muchísima demanda y pocos centros como este», señala. José Antonio comenzó a asistir al centro de día a finales de febrero. «Lo recogen a las 8.15 de la mañana y lo traen de vuelta antes de las seis de la tarde. Va feliz, pero cuando llega no se acuerda de nada. Le pregunto si ha comido allí y me dice que no sabe».

A sus 87 años, José Antonio sigue siendo un hombre sociable, hablador, activo. «Saluda a todo el mundo por la calle. Por la tarde damos un paseo, nos tomamos una caña, quedamos con nuestras hijas», explica su mujer. Cada sábado, una de ellas lo acompaña por la mañana y por la tarde lo hace la otra. Tienen dos nietos. «Nuestra vida ha cambiado muchísimo. Él era muy muy activo. Ahora necesita supervisión constante».

Paz lo asume con serenidad, pero no oculta los momentos difíciles. «Lo peor es por la noche». En casa, él aún se ducha solo, aunque ella permanece atenta. «Ya se ha caído una vez, fuera de la ducha. No le dejamos salir solo desde que un día se desorientó en la calle».

El día a día gira en torno a los cuidados: medicación, ropa, citas médicas. «Me está costando. Tengo 82 años y físicamente me encuentro bien. Solo pido poder seguir atendiéndolo yo. No quiero cargar a mis hijas, ellas tienen su vida». Aun así, reconoce la importancia del apoyo familiar. «Están todos ahí si los necesito».

El CRE Alzheimer no solo cuida a los pacientes, sino que también acompaña a las familias. «Nos asesoran, están muy pendientes de nosotros. Aquí nos tratan maravillosamente bien». Pero Paz advierte: «Hacen falta más centros como este».

A pesar del desgaste emocional, el amor permanece intacto. «Me llama 'Pacita', me dice cuánto me quiere, que le estoy dando la vida. Me besa muchísimo», cuenta emocionada. Llevan 57 años casados y seis de novios. «Lo más importante es tener paciencia, aunque a veces la pierdas, y hacerles sentir que estás ahí, que les quieres».

«Unos días me levanto animada y digo: me ha tocado esto, pues vamos a sacarlo adelante. Pero hay momentos duros. Lo bueno es que él no sufre», concluye.