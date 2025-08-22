Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Dos agricultores, ayudando en las labores de extinción del incendio de Cipérez. D. SÁNCHEZ

El obispo de Salamanca oficiará una misa en Villaseco de los Reyes por los afectados del incendio de Cipérez

José Luis Retana mostrará su solidaridad con las comunidades dañadas por el fuego que arrasó más de 10.500 hectáreas en Vitigudino y Ledesma

E. P.

Salamanca

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:18

El obispo de Salamanca, José Luis Retana, celebrará el próximo domingo, 31 de agosto, a las 12:30 horas, una eucaristía en la ermita de Nuestra Señora de los Reyes, en Villaseco de los Reyes, como gesto de cercanía y apoyo a las comunidades que han sufrido las consecuencias del devastador incendio que ha arrasado más de 10.500 hectáreas en las comarcas de Vitigudino y Ledesma.

El fuego, iniciado el 13 de agosto en San Cristóbal de Mochuelos (Cipérez), se convirtió en el mayor registrado en la historia de Salamanca, llegando a avanzar 25 kilómetros en línea recta y afectando robledales, prados, monte bajo, viviendas, naves y dejando varios heridos. Los vecinos de Gejo y Villaseco de los Reyes tuvieron que ser desalojados y acogidos en Ledesma, mientras que otros municipios como Cerezal de Puertas, Villar de Peralonso, Espadaña o El Gróo también se vieron afectados.

La ermita de Villaseco, lugar de encuentro espiritual para el Arciprestazgo de Vitigudino-Ledesma-Robliza, ha sido elegida para la misa por su valor simbólico. En una carta a los fieles, el obispo recordó que la Diócesis comparte «vuestra inquietud, incertidumbre y dolor», además de agradecer la solidaridad mostrada durante los días de emergencia y el esfuerzo de bomberos, fuerzas de seguridad, UME, sanitarios, protección civil y voluntarios.

Además, la parroquia de Cipérez celebrará este viernes, 22 de agosto, a las 12:00 horas, una misa en honor a San Sebastián, patrón del municipio, que culminará con una procesión. En esta localidad, donde comenzó el incendio, las llamas arrasaron más de 7.000 hectáreas y estuvieron a punto de alcanzar la fábrica de obleas, quedándose a tan solo 50 metros de su depósito de gas propano.

