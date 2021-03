Nunca es tarde: 89 personas mayores de 25 y 45 años buscan un hueco en la Universidad

A sus 53 años, Alejandra García ha decidido cumplir su sueño de estudiar una carrera universitaria: Historia. “Mis hijos ya han acabado los estudios y ahora me toca a mí, es mi momento”, aseguraba tras realizar el primer ejercicio. Su objetivo no es cambiar de trabajo, sigue desarrollando su labor profesional en una residencia, sino seguir aprendiendo. “Es por gusto, así que me hace mucha ilusión, aunque sé que me costará más”, reconocía.

Este viernes se presentaron a la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 y 45 años 89 personas, 11 en la modalidad para los más veteranos como Consuelo Martín Sánchez, de 47 años, que comentaba tras el primer ejercicio: “Quiero hacer Enfermería. De joven me puse a trabajar y ya no estudié. Estuve muchos años trabajando en el comercio y luego hice un grado de auxiliar y empecé en el Hospital y ahora quiero avanzar”. Veinte años lleva de auxiliar Berta Arroyo, que es la segunda vez que se presenta a la prueba. “Hace dos años no tuve suerte, pero me faltó poco, así que ahora lo intento de nuevo”, señalaba esperanzada. Y compartiendo conversación con María Rodríguez Martín, que se presentaba en la modalidad de 25 años, estaba Yolanda Hernández Montero, de 48. Ambas acudieron el pasado año para probar suerte y ver cómo era el examen, en esta ocasión se han preparado y esperan superarlo. “Trabajo en una residencia como auxiliar y quiero hacer Enfermería porque me gustaría hacer cosas en mi trabajo que no puedo porque no tengo la titulación, aunque sé hacerlo”, explicaba Yolanda Hernández mientras que María Rodríguez, a sus 25 años, reconocía que se ha arrepentido de no estudiar.