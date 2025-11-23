Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Un tren en la estación de Salamanca. ARCHIVO

Nuevo retraso en la llegada del tren de Barcelona a Salamanca

Se acumuló una demora de más de dos horas y media

La Gaceta

Salamanca

Domingo, 23 de noviembre 2025, 10:08

Comenta

Los viajeros del tren que cubre la ruta entre Barcelona y Salamanca experimentaron un significativo retraso en la jornada de este sábado 22 de noviembre.

El convoy, que tenía prevista su llegada a la estación de Salamanca a las 18:06 horas, finalmente lo hizo a las 20:45 horas, acumulando una demora de dos horas y 39 minutos.

Fuentes consultadas por este periódico confirman que la causa del prolongado retraso fue una avería sufrida por el tren durante el trayecto.

En condiciones normales el trayecto tiene una duración total de nueve horas y un minuto, partiendo desde la Ciudad Condal a las 9:05 horas y con llegada programada a la capital salmantina a las 18:06 horas.

Los usuarios de esta ruta ya se han quejado en varias ocasiones de que las demoras son muy frecuentes, siendo una de las más prolongadas el pasado mes de agosto, cuando el tren acumuló cinco horas de retraso por una rotura en un anclaje.

