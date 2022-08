Nuevo récord de docentes interinos en septiembre sin haber refuerzos covid

En los dos últimos años se había disparado la cifra de docentes interinos que tenía que contratar la Junta . El motivo era bien claro: los refuerzos covid necesarios para cubrir los desdobles de clases y así respetar la distancia de seguridad entre alumnos. El 22/23, sin embargo, tiene como principal novedad que ya no hay ningún tipo de medida contra el coronavirus, por lo que ya no son necesarios los refuerzos covid. A pesar de esta circunstancia, todo apunta a que el próximo curso habrá un nuevo récord de interinos.

En maestros ha bajado tras celebrarse oposiciones en junio, por lo que han entrado funcionarios de carrera

El aumento ocurre en exclusiva en el cuerpo de profesores de Secundaria, FP y otras enseñanzas medias. Aunque no hay refuerzos covid, a diferencia del año pasado en el actual no se han celebrado oposiciones, por lo que las jubilaciones se han ido acumulando al no haber sido cubiertas con nuevos funcionarios de carrera. Es el principal motivo que ha llevado las vacantes a 5.496, un millar más que en el proceso del 21/22. Además, se han creado 44 nuevos ciclos de FP, lo que implica más contrataciones. En maestros, en cambio, han descendido, de 2.450 a 1.899. Hay que tener en cuenta que en este cuerpo sí se celebraron oposiciones este verano, lo que ha permitido la entrada de nuevos funcionarios de carrera, que han cubierto parte de las plazas que estaban libres. A esto se suma que era en estas etapas donde había más refuerzos por covid.

El presidente de CSIF Salamanca, Federico Martín, asegura que los procesos de estabilización de interinos que están preparando las administraciones han permitido identificar con mayor claridad las vacantes que han de publicarse en este primer proceso, lo que también ha contribuido al aumento.