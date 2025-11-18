Un nuevo hogar para disfrutar de la siguiente etapa de la vida

EÑE Salamanca Martes, 18 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

Grupo Albertia cuenta en la provincia de Salamanca con dos centros que se han consolidado como referentes en el sector de las residencias de mayores. Uno está ubicado en la localidad armuñesa de Castellanos de Moriscos y el otro en Babilafuente. Elegir una residencia del Grupo Albertia es apostar por un modelo de atención donde cada persona mayor sigue siendo protagonista de su vida. «Nuestros centros son verdaderos hogares, donde se fomenta la autonomía, el bienestar y la cercanía. Detrás de todo ello hay un equipo de profesionales con gran vocación y un trato humano y empático» apuntan desde su equipo de trabajo.

Albertia, con capital 100 % nacional, está entre las diez principales empresas del sector sociosanitario en España, y ya atiende cerca de 4.000 personas mayores en distintas comunidades autónomas, entre ellas Castilla y León. «En Albertia Castellanos hemos invertido más de 500.000 euros para modernizar el centro: nueva fachada, climatización eficiente con aerotermia, placas solares, jardines terapéuticos y una nueva cafetería luminosa con terraza exterior para disfrutar en familia. También hemos renovado la recepción para que el ambiente sea aún más cálido y acogedor», puntualizan, «en Albertia Babilafuente, la inversión supera el millón de euros. Estamos renovando por completo el edificio y sus exteriores: habitaciones, baños, mobiliario, pintura, zonas ajardinadas y espacios comunes. Las obras finalizarán a mediados de 2026, y el resultado será un centro más moderno, confortable y sostenible».

Ofrecen una atención integral y personalizada, con servicios médicos y de enfermería permanentes, fisioterapia, terapia ocupacional, atención psicológica y restauración propia. «Nos diferencia nuestra forma de cuidar: sin sujeciones físicas ni farmacológicas, con Terapias No Farmacológicas como la musicoterapia, la terapia asistida con animales, talleres multisensoriales y salidas rurales», indican «la calidad y la calidez son nuestra esencia. Por eso, nuestros centros cuentan con las certificaciones ISO 9001, 158101, 45001 y 50001, además de la acreditación CHROME como Centros Libres de Sujeciones Químicas y la acreditación por Maria Wolff como centro libre de sujeciones físicas».

Atienden personas válidas y asistidas, «cada residente cuenta con una valoración individual (PAI) que nos permite diseñar un plan de atención adaptado a su situación, gustos y necesidades. Porque en Albertia creemos que cada persona tiene su propia historia y merece un cuidado a su medida», afirman, y ofrecen estancias temporales o permanentes.