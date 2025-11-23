Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Julián Alcántara Prieto. JUANITO MARTÍN

Nuevo hermano mayor para la Real Cofradía del Cristo Yacente de la Misericordia

Julián Alcántara Prieto, hasta ahora segundo hermano mayor, pasará a dirigir la hermandad salmantina que procesiona en la madrugada del Jueves Santo

Ángel Benito

Ángel Benito

Salamanca

Domingo, 23 de noviembre 2025, 18:42

Comenta

Tras la celebración de la Junta General, la Real Cofradía del Cristo Yacente ha comunicado el nombramiento de Julián Alcántara Prieto como nuevo hermano mayor. Tal y como detalla la hermandad, durante el último mandato de Roberto Sánchez Gómez ha ejercido el cargo de segundo hermano mayor.

Junto a este cargo, también ha tenido varios puestos de responsabilidad en la cofradía salmantina que sale en procesión en la medianoche del Jueves Santo desde la Puerta de Ramos de la Catedral tras la promesa de silencio que el alcalde, el obispo y el consiliario toman a la ciudad, a los cofrades y a los católicos.

