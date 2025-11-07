Nuevo atasco en la Seguridad Social: casi un mes de espera con cita previa

Carlos Rincón Viernes, 7 de noviembre 2025, 06:00 Comenta Compartir

Hasta hace no mucho no atendía a quien no hubiese solicitado cita previa con antelación. Y ahora hasta los propios funcionarios aconsejan no pedirla, sino acudir directamente a las dependencias del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), en el paseo de Canalejas, y, una vez allí, hacer cola. Reservar una cita a través de la sede electrónica del INSS ha vuelto a convertirse en un reto, como ya ocurrió en los meses posteriores a la pandemia, aunque, de momento, no hay constancia de que se haya vuelto a reactivar el tráfico ilegal de citas que había entonces en internet y las redes sociales.

En los últimos días, este periódico ha podido comprobar que, ya sea con certificado electrónico o sin él, la web, a lo largo de la mayor parte de cada jornada, solo da la opción de reservar en las oficinas de Béjar o Ciudad Rodrigo, pero no en las de la capital del Tormes. En algunos momentos puntuales del día, sí abre la agenda y ofrece la oportunidad de reservar, pero implica esperar casi un mes para ser atendido. Ayer mismo para gestionar prestaciones distintas al Ingreso Mínimo Vital o a las pensiones, el primer hueco disponible en la capital era el 4 de diciembre. No lo señala solo la web, sino que el propio personal de atención al público indicaba que no hay citas libres hasta el próximo mes.

Como consecuencia de que la web no ofrezca —al menos, durante la mayor parte del día— la opción de reservar cita en las oficinas de la Seguridad Social de la ciudad de Salamanca, cada día, a partir de las diez de la mañana, se forman colas de entre veinte y treinta personas que acuden a las dependencias del paseo de Canalejas para realizar gestiones. No se trata de un tema puntual. «El Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) tiene colas continuas. Va de mal en peor. En el registro también hay colas constantes», señalan fuentes sindicales. «El personal no da abasto. Es un problema de falta de previsión por parte de la dirección», denuncia el presidente de AGE (Administración General del Estado) de CSIF en Castilla y León, Juan Carlos González Sanz.

Ampliar Colas de ciudadanos esperando a ser atendidos.

¿Falta personal en las oficinas de Seguridad Social de Salamanca? Lo cierto es que en los últimos años se han incorporado nuevos trabajadores a estas dependencias, algunos de ellos concretamente al servicio de atención al ciudadano, según reconocen los sindicatos. Pero aún así el problema de las esperas no se ha resuelto y la tensión interna entre los trabajadores va en aumento. Hay que recordar que el pasado enero CSIF denunció ante la Inspección de Trabajo a la máxima responsable de la Dirección Provincial del Instituto Nacional y la Tesorería General del Estado de Salamanca. Alegaba el alto nivel de estrés entre la plantilla, las múltiples bajas por ansiedad y una presunta persecución a empleados críticos con la dirección. «Venimos a trabajar estresados, nerviosos y temerosos de cuál será la nueva represalia a la que nos someterá. Se ha impuesto un régimen dictatorial», denunciaban los trabajadores a través del sindicato hace poco más de un año ante el colapso del INSS que ya vaticinaban.

Con la pandemia, el Ministerio implantó la cita previa obligatoria en las oficinas de la Seguridad Social, un requisito que se mantuvo varios años. En febrero de 2023 y ante las «barreras digitales» que se habían levantado con este sistema, el entonces ministro José Luis Escrivá manifestó su intención de retirarla para que los ciudadanos pudiesen acceder a todos los servicios «por el canal que cada uno elija y piense que es el más adecuado». Progresivamente se ha ido eliminando la obligatoriedad hasta el punto de que la propia web de la Seguridad Social bloquea en algunos momentos este sistema para reservar cita en las oficinas de Salamanca. No está claro si se trata de un error informático (que curiosamente no afectaría a Béjar o Ciudad Rodrigo) o si es porque en determinados momentos de saturación se cierran las agendas. Este periódico ha preguntado a la Subdelegación del Gobierno el motivo pero, por el momento, no ha habido respuesta.