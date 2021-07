Nuevas normas de cuarentena para los contactos estrechos de un contagiado por coronavirus

Tras presentar un incremento “considerable” de la evolución de la pandemia en las últimas semanas, el Ministerio de Sanidad se ha visto obligada a adaptar los protocolos de actuación ante casos y contactos de coronavirus.

Por ello se han enviado nuevas instrucciones a las gerencias de salud, como la eliminación del retrorrastreo y de la cuarentena en los vacunados con el ciclo completo que no presenten síntomas, algo que ya se había anunciado.

Lo que se conoce ahora es la letra pequeña, como que se realizará secuenciación genómica de PCR a todos los test de antígeno positivos en caso de reinfección, fallos vacunales o brotes de características especiales. Se trata de una práctica que permite detectar qué variante está detrás de la infección.

En cuanto los casos y contactos, de ahora en adelante no se realizará seguimiento clínico a los contactos estrechos. Solo se les llamará para informarles sobre la vigilancia y las pruebas a las que se tendrán que someter si fuera el caso. No se harán llamadas de seguimiento a los casos asintomáticos, salvo la primera de carácter informativo. Si el contagiado tiene síntomas pero no presenta factor de riesgo, se someterá a un seguimiento telefónico por parte de una enfermera. Si presenta factores de riesgo, será el médico el que realice esta labor.

Las personas completamente vacunadas que se consideren contacto estrecho de un positivo no tendrán que hacer cuarentena, salvo que tenga el sistema inmune deprimido o sean contacto de un contagiado por cualquier variante que no sea la británica. Solo se someterán a pruebas en el caso de que presenten síntomas. Primero un antígeno y luego una PCR, si es positivo.

Los contactos que no tienen la pauta completa de vacunación, o que la tienen pero no han pasado dos semanas, sí deberán someterse a cuarentena de 10 días a contar desde el último encuentro con el caso positivo. Se sigue aconsejando realizar dos pruebas diagnósticas, una al inicio y otra al final de la cuarentena (antígenos o PCR en función de la disponibilidad o urgencia del resultado). Sanidad también indica qué hacer si hubiera que priorizar las pruebas: solo se realizaría una entre el séptimo y el décimo día de cuarentena.