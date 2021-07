Nueva ‘triquiñuela’ de Renfe en Salamanca con los abonos de los Alvia

Renfe anunció este miércoles que prorrogará la ampliación de los abonos del Alvia que viajan a la capital de España ‘solo’ hasta el próximo 5 de julio. La compañía esperó hasta el día en que expiraban para confirmar este parche y aumentar con ello la incertidumbre de los viajeros que pedían que se consolidara en el tiempo la fórmula actual.

Tal y como informó Renfe a este periódico, se están estudiando “fórmulas para consolidar esa ampliación” y señaló que a lo largo de los próximos días se concrete en una propuesta al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. A pesar de que la fecha del 30 de junio estaba fijada por la propia compañía, sorprende que se haya esperado hasta última hora para presentar una propuesta que venía siendo demandada desde el principio por los usuarios.

La ampliación se realizó el pasado mes de octubre y los usuarios esperaban que el anuncio de este miércoles fuera el definitivo para consolidarlo en el tiempo dada la presión de todas las provincias implicadas incluso de la propia Junta de Castilla y León que manifestó la posición para que se ampliaran los bonos para los viajeros más frecuentes. Desde el Ayuntamiento todas las fuerzas municipales se unieron junto a la petición para aumentar las frecuencias y recuperar las anteriores a la pandemia que hubiera más facilidades para el consumo de los bonos. Hay tres tipos de abonos Avant: Tarjeta Plus (de 30 a 50 billetes), Tarjeta Plus 10 y Tarjeta Plus 10 Estudiantes (10 billetes en cada uno de estos dos casos), dirigidos a aquellas personas, en su mayoría trabajadores y estudiantes, que utilizan el servicio de tren de alta velocidad de forma diaria o casi diaria. La validez original de dichos abonos es de 30, 8 y 10 días respectivamente. Por la pandemia, Renfe extendió ese periodo a 60 días en el caso del primero de los bonos, y a 20 días en el caso de los dos últimos.

Entre los usuarios existe un clima de “incertidumbre absoluta” ya que esperaban que la decisión ya estuviera tomada para consolidarse en el tiempo. “Hay que ver que surge tras la reunión de Transportes”, explican desde la Asociación Tren Salamanca que confían en que finalmente se tome una decisión adecuada.