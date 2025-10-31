Nueva flota de vehículos ligeros y ECO para una ciudad peatonal El servicio de Conservación de Viales incorpora 17 vehículos, siete de pequeño tamaño. Son más apropiados para el arreglo de averías de menor dimensión y en calles estrechas

El personal del servicio de Conservación y Reforma de Viales, junto a representantes municipales y parte de los nuevos vehículos.

Belén Hernández Salamanca Viernes, 31 de octubre 2025, 19:33

La flota de vehículos del servicio de Reforma, Mantenimiento y Conservación de las Infraestructuras Viarias de la capital ha renovado prácticamente todos sus vehículos, una actuación que, además de reducir las emisiones de CO₂, permitirá adaptar mejor el servicio a las características de una ciudad como Salamanca, con buena parte de sus calles estrechas y una amplia zona peatonal.

Así lo ha explicado este viernes el concejal de Fomento, Fernando Carabias, durante la presentación de los 17 nuevos vehículos que se incorporan al servicio para desarrollar las labores de mantenimiento de la capital. Entre ellos, se encuentran siete equipos ligeros, de hasta 3.500 kilogramos, más apropiados para el arreglo de averías pequeñas que, según el concejal, representan buena parte de las reparaciones que se realizan cada año.

Gracias a esta nueva dotación, se podrá prescindir de vehículos de mayor volumen, como retroexcavadoras, camiones pluma o camiones externos para la gestión de escombros y residuos. Al ser de menor tamaño, los equipos ligeros permitirán realizar las tareas de forma más ágil y rápida, «con menos molestias para los ciudadanos, teniendo en cuenta que Salamanca cuenta con un número notable de calles peatonales», ha apuntado Carabias, quien posó junto a parte de la treintena de operarios del servicio y todos los vehículos nuevos.

«Como no podía ser de otra manera —ha añadido—, se trata de vehículos respetuosos con el medio ambiente». Todos disponen de etiqueta ECO o similar, lo que supone una reducción «considerable» de las emisiones de CO₂ a la atmósfera. Esta medida se enmarca en la apuesta del Ayuntamiento por incorporar este tipo de vehículos sostenibles en todos los servicios municipales.

Los 17 vehículos presentados en la explanada de la calle La Palma se complementarán con parte de la maquinaria antigua que sigue siendo imprescindible para desarrollar las labores de conservación de los viales.

En cuanto a los denominados «puntos negros» de mantenimiento, el concejal de Fomento ha explicado que las calles en peor estado son las que más intervenciones requieren. «Aquellas vías que soportan más tráfico, las aceras más antiguas o las zonas por donde circulan vehículos más pesados son las que necesitan una atención más constante», ha detallado Carabias.

Por último, el concejal ha demostrado su buena memoria al recordar que Salamanca cuenta con 1.700 calles, 5.146.000 metros cuadrados de viales y más de 63 kilómetros de carril bici, sobre los que actúa de manera habitual el servicio de mantenimiento.