La nueva estafa que circula por redes sociales y en la que debes evitar pinchar: «Se me ha mojado...» Los ciberdelincuentes se hacen pasar por hijos para pedir dinero mediante un SMS falso que alerta de un 'teléfono mojado'

La Policía Nacional y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) han lanzado una alerta sobre una nueva estafa que circula a través de mensajes de texto. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por un hijo o hija, asegurando que su teléfono «se ha mojado» y piden que se contacte a un número nuevo, normalmente con la excusa de solicitar dinero para comprar un móvil nuevo.

El mensaje suele llegar con un texto similar a «Se me ha mojado el móvil. Agrega mi nuevo número. Escríbeme en cuanto puedas por wassap o llámame aquí» y puede provenir de un número español (+34), lo que aumenta la sensación de autenticidad. Sin embargo, no es real y tiene como único objetivo engañar a la víctima para que transfiera dinero o comparta información personal.

Cómo funciona la estada

Esta modalidad es una variante del conocido «fraude del hijo». Los delincuentes buscan crear urgencia y preocupación, animando a la víctima a actuar sin pensar. En algunos casos, incluyen errores ortográficos intencionales para dar más credibilidad o para identificar a personas vulnerables.

La Policía Nacional también ha alertado de este fraude en redes sociales, mostrando ejemplos de SMS que incluyen enlaces peligrosos. Pulsar estos enlaces puede robar datos personales o vaciar cuentas bancarias.

Qué hacer si recibes el SMS

- No contestes ni contactes con el número que aparece en el mensaje.

- Verifica la información a través de un canal de confianza: llama a tu hijo o hija usando el número habitual.

- No hagas pagos ni facilites datos personales.

Recomendaciones de seguridad

Tanto la Policía Nacional como el INCIBE insisten en que la prevención y la desconfianza son clave para evitar caer en estos fraudes. Antes de actuar por cualquier mensaje sospechoso, verifica siempre la identidad del remitente y evita pulsar enlaces o realizar transferencias.

Este tipo de estafa se ha detectado recientemente en varios casos, y las autoridades recuerdan que la rapidez con la que los ciberdelincuentes crean sensación de urgencia es su principal arma.