Dolores Nieto fue trasplantada de los dos pulmones hace dos años. Fue en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid donde le realizaron la intervención con la que volvió a sentir como el aire inundaba sus órganos vitales. La pandemia supuso un gran impacto para ella. “Nuestro sistema inmune es bajísimo para no rechazar los pulmones, si con cualquier bacteria podemos tener una infección grave ya que tenemos la puerta abierta para que entren, el coronavirus nos mataría”, detalla. La primera etapa del confinamiento la vivió sola por miedo al contagio. Su marido tuvo que trasladarse a un piso contiguo para evitar la transmisión del virus.

Sin embargo, las salidas de casa seguían siendo necesarias para pruebas vitales tanto en el Hospital Puerta de Hierro como en el Clínico de Salamanca ya que cualquier alteración en la clínica podría suponer un rechazo del órgano recibido. “He tenido que ir todos los meses porque son pruebas obligatorias y he pasado muchísimo miedo de contagiarme sobre todo en los primeros meses”, detalla. Cuando conoció la noticia de la vacuna, pensó que los trasplantados de pulmón serían los primeros. “La covid afecta sobre todo a los pulmones y nosotros con el sistema tan sensible tendríamos un riesgo de morir del 60%, según señalan los científicos”, incide. De hecho, los neumólogos que la atienden no se explican el porqué no se ha dado prioridad a estos enfermos, al igual que otros pacientes con patologías respiratorias.

La Asociación de Enfermos Trasplantados (Apucyl) a la que pertenece y que cuenta con más de 20 enfermos en la misma situación clama por respuestas que les den una prioridad en la vacunación que aún no han recibido. “Estamos escondidos porque solo vamos del hospital a casa, pero merecemos ser escuchados. Seguro que hay colectivos que necesitan inmunizarse pero nosotros no somos muchos y nuestro riesgo es muy alto”, detalla Nieto. Desde el colectivo, denuncian lo que consideran que es un “grave olvido” del programa de vacunación y es el que, pese a su vulnerabilidad, aún no han sido vacunados. Ellos mismos pensaban que serían los primeros en recibir la dosis por su alto riesgo de morir a causa de una infección. Las restricciones y el miedo han provocado también que la asociación haya tenido que detener el programa de fisioterapia respiratoria al que no solo asisten los trasplantados de pulmón, sino también aquellos que están en lista de espera para recibirlo.

Por el momento, los colectivos continúan haciendo llamamientos tanto a Valladolid como a Madrid para que se les escuchen sus reclamaciones para ser vacunados ya, un criterio que viene respaldado por los médicos.