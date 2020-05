"Nos obligaba a comer en el suelo": La tortura que han dejado atrás 6 mujeres y 8 niños en Salamanca en pleno Estado de Alarma

Vivían confinadas con sus hijos en una pequeña habitación; varias sufrían humillaciones y vejaciones de quienes se la arrendaban; sin trabajo, carecían de recursos para pagar otro alojamiento y mucho menos de un ordenador o internet para que sus pequeños pudiesen asistir a las clases telemáticas. Y en pleno Estado de Alarma, un día se vieron con las maletas en la calle. Con algunas variaciones, es el perfil de seis madres solteras que han encontrado el “paraíso” en la casa de los Sagrados Corazones. Son una pequeña “torre de Babel” de habla hispana. España, República Dominicana, Perú, Bolivia, Colombia y Honduras están representadas. Y, junto a sus ocho hijos, desde un bebe de 15 meses hasta una chica de 17 años, se han confinado en las instalaciones que la congregación de religiosas posee en la avenida de la Merced, donde, pese a su incierto futuro, han encontrado un remanso de paz frente a la tortura que vivían.

Licenciada en Enfermería en Honduras, Victoria y su hijo de 10 años llegaron a Salamanca hace 8 meses huyendo de la violencia de su país. Compartían piso con otras chicas, pero una de ellas, a cuyo nombre estaba el contrato de alquiler, sufría depresión, ansiedad y otros problemas mentales. La declaración del Estado de Alarma provocó que se pusiese “más alterada, inestable y agresiva”. “No nos dejaba salir de la habitación y nos obligaba a comer en el suelo”, explica. Ante esta situación intentó buscar otro alojamiento. “¿Sois dos personas? No hay problema. ¡Ah! Con un niño. Pues entonces, no. Solo alquilamos a estudiantes”: fue la respuesta que recibió en sus intentos de marcharse a otro lugar donde su hijo pudiese estar más seguro. “Me sentía acorralada”, explica. “Finalmente acudí a los Servicios Sociales del Ayuntamiento y me trajeron a esta bondad de casa. Me siento más que agradecida con Dios y con ellas”, asegura entre lágrimas mientras sonríe a la superiora, Mercedes Bayo, y su pequeño define su nuevo hogar como supercool. Pese a la llamada que las administraciones públicas hicieron a los sanitarios porque se necesitaba más personal para hacer frente a la crisis del COVID-19, Victoria no puede echar una mano. Su título de Enfermería no está aún homologado y no le está resultando nada fácil realizar los trámites cuando, para estos asuntos, las administraciones de España y Honduras están funcionando “a medio gas”. Del otro lado del Atlántico, vive su familia, a la que inicialmente les ocultó su situación. A sus hermanos, se lo acabó contando, pero a su madre, no. No quiere preocuparla.

Ella no fue la primera de las madres que llegó a este “refugio” de madres solteras sin recursos. Destinada a actividades sociales y convivencias religiosas, la casa de los Sagrados Corazones quedó libre con la orden de confinamiento. La congregación se la ofreció a Cáritas y ésta a su vez al Ayuntamiento para hacer frente a las necesidades que pudieran surgir ante la crisis del coronavirus. En una reunión, con la concejala Ana Suárez, se acordó destinar las instalaciones, con una veintena de habitaciones, a familias en situación de vulnerabilidad, que residiesen en infraviviendas o se viesen en la calle durante el Estado de Alarma.

La primera en llamar a esta puerta fue a mediados de abril una mujer de la República Dominicana con un bebé de 15 meses. Según contó a los Servicios Sociales, había llegado meses antes desde Baleares y vivía con una amiga, pero, dado que ésta también tenía familia, no pudo continuar más tiempo allí. Tras ella, llegaron nuevos casos, como el de Tailín. Con sus dos hijos, de 12 y 13 años, vivía encerrada en una habitación. Según cuenta, la persona que se la alquiló y que la compartía con ellos, la humillaba. “Me decía que no servía para nada y que era una puta. Cada día era angustioso”, recuerda. Ella llegó a Salamanca el 11 de febrero huyendo de la violencia de su país, Colombia. Explica que su arrendador quería alquilar esa estancia por más dinero y, como no se iba, la acosaba e insultaba. “Yo le decía que si me sacaba a la calle con mis niños y las maletas, le diría a la policía que me echó”, recuerda nerviosa. Aún así, aguantó varios días encerrada y sin dejar a los niños que saliesen mucho de la habitación. Pero un día el Ayuntamiento llamó y le dio una solución. Los tres salieron de la casa con lo que podían llevar en sus manos.

La pandemia del coronavirus sorprendió a Tailín a los pocos días de llegar a España. De hecho, sus dos hijos no fueron al colegio más de una semana. Lógicamente no disponía ni de ordenadores ni de dinero para comprarlos por lo que continuar con la educación se convertía también en un reto. Por ello, la congregación, con apoyo de Cáritas y el Ayuntamiento, ha tenido que hacerse con dispositivos digitales para que todos los niños puedan seguir estudiando. Y, por las mañanas, en una misma sala, mientras uno estudia geografía para un examen, el de al lado bucea en internet para encontrar información sobre Egipto. Una familia más que numerosa, sin lazos de sangre, con orígenes de los más diverso, pero que se han encontrado en la adversidad del confinamiento.