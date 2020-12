“Nos contagiamos tomando un café en una terraza”. El duro testimonio de este matrimonio ingresado en el hospital

Angelines, ingresada con COVID en el Clínico, programa la alarma cada hora para despertarse y asegurarse de que su marido, José María, —hospitalizado en la cama de al lado— “sigue respirando y no está aplastando la mascarilla especial que le pusieron”.

“Estábamos en planta, pero a él ya lo tenían boca abajo y era agónico vele así. No podía dormir por la tensión de verle así. Era terrible”, recuerda Angelines.

Este matrimonio de 73 y 74 años se contagiaron de COVID a mediados de octubre en una terraza al aire libre, tomando un simple café y con las mascarillas puestas casi todo el rato.

Recibieron el aviso de unos amigos: “Hemos dado positivo. Os llamarán los rastreadores”. A los pocos días comenzaron los síntomas y al cabo de una semana decidieron acudir al Hospital. “Tenía náuseas constantes y perdí siete kilos, mientras que mi marido tenía tos, así que acudimos al Hospital”, explica Angelines.

La radiografía de tórax confirmó que a pesar de que “no se sentía demasiado mal”, los pulmones de José María ya indicaban una clara neunomía, por lo que se le decidió ingresar de inmediato. Su mujer pudo volver a casa, pero terminó hospitalizada pocos días después.

La historia de esta pareja es -afirman ellos mismos- “una más de las muchas que se habrán vivido en el Hospital” y sirve “para concienciar del riesgo”, pero también para proclamar “el eterno agradecimiento a todo el personal del Hospital, que se desvive desde el primer momento en el que cruzas la puerta”.

Coincidieron en planta durante varios días hasta que el estado de salud de José María fue empeorando.

“Unos días antes de llevárselo a la UCI ya vinieron a verle los intensivistas y nos explicaron lo que, posiblemente, iba a suceder. La verdad es que cuando se lo llevaron a la UCI sentí una especie de ‘serenidad angustiosa’: sabía que era grave porque iba a Cuidados Intensivos, pero a la vez sentía el alivio de saber que ahora estaba en las mejores manos también y porque era consciente de que en la planta ya no daba más de sí. Mi marido estaba realmente mal y yo fatal de verle así”, explica. Con un miembro de la pareja en planta y el otro en UCI la comunicación fue fluida y precisa: “Me informaban todos los días de forma puntual y también ahí se portaron muy bien. Las noticias no eran malas. Nunca hubo retrocesos. Yo atendía una gran cantidad de llamadas de gente que nos mandaban apoyo. El cariño que hemos recibido de la gente ha sido impresionante y eso, desde luego, no lo olvidaré jamas”, promete.

Con las Navidades a la vuelta de la esquina Angelines y José María ni se paran a pensar en cómo lo celebrarán o si lo celebrarán. “Ahora vivimos el qué vamos a hacer hoy y la Navidad hasta nos parece lejísimos”, explican. Tampoco saben aún qué deseo le pedirán a los Reyes Magos, pero en su foro interno tienen muy claro que “con los que nos ha pasado ya podemos estar contentos”.