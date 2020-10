Normas para acercarse a los cementerios de Salamanca en estas dos semanas

El coronavirus lo ha cambiado todo. Hasta la forma de asistir a los camposantos de Salamanca -San Carlos Borromeo y Virgen de la Salud (Tejares) durante estas próximas dos semanas, hasta el 8 de noviembre, con motivo de la festividad de Todos los Santos.

Así, las dos normas más restrictivas son que el tiempo máximo de la visita será de una hora y que solo podrá haber un máximo de tres personas por sepultura, nicho, panteón o columbario.

Pero también es obligatorio el uso de mascarila y la desinfección de manos con gel hidroalcohólico a la entrada, no permanecer junto a su sepultura o nicho si en alguna de las colindantes hay otras personas, mantener la distancia mínimia de seguridad de al menos 1,5 metros entre personas no convivientes, evitar el contacto físico en todo momento con otras personas, no permanecer dentro de los panteones personas que no convivan y no acceder a los aseos más de una persona.

El horario de apertura de visitas al cementerio será de 9:00 a 18:30 horas y no habrá celebraciones religiosas en la capilla del cementerio San Carlos Borromeo, dado que el de reducido tamaño y su aforo máximo es muy pequeño.

Las personas que acudan al cementerio se encontrarán con unas medidas higiénicas y de seguridad adicionales como el vallado de separación y señalización para entrada y salida de los cementerios, la instalación de cartelería con las normas y consejos en todos los accesos, la instalación de gel hidroalcohólico en todos los accesos, una mayor frecuencia de limpieza de aseos y una desinfección diaria de las fuentes de agua.

Por la especial situación sanitaria que se vive en este momento, Parque Cementerio, empresa que gestiona, los cementerios aconseja a las familias espaciar lo máximo posible las visitas, tratando de acudir al camposanto los días previos y posteriores al día 1, cuando es previsible que haya mayor afluencia de personas.

Para el correcto cumplimiento de estas medidas se contará con el personal de Parque Cementerio Salamanca y con la Policía Local de Salamanca, que ha elaborado un plan de tráfico especial para hacer más fluidas las visitas.

Es evidente que durante el confinamiento muchas familias perdieron a uno de sus miembros, o a varios en algunos casos, y no pudieron asistir al entierro, con el terrible daño emocional que esto supuso. Es previsible y comprensible que esto haga que este año se incrementen las visitas, por lo que es muy importante que se cumplan las normas y que la visita sea segura para todo el mundo.

Desde Parque Cementerio Salamanca se está realizando un gran esfuerzo para que los cementerios San Carlos Borromeo y Virgen de la Salud (Tejares) se encuentren en las mejores condiciones para recibir a todos los visitantes de una manera segura.