No ser moroso penaliza. El Gobierno deja fuera de sus ayudas directas a cientos de empresas por este motivo

La letra pequeña de las ayudas directas del Gobierno para dotar de liquidez a las empresas ha destapado algunas incongruencias que han creado enfado y malestar entre las pymes y autónomos salmantinos porque deja fuera a los negocios que no tengan deudas con sus proveedores, a pesar de que hayan registrado más del 30% de pérdidas el año pasado. Los problemas se han destapado ahora, cuando han comenzado a solicitar la prestación.

“Es una torpeza por parte del Gobierno denegar los fondos del plan de subvenciones a los negocios en crisis pero al corriente de pago. Los requisitos que se han establecido penalizan a empresas, pymes y autónomos que están haciendo un esfuerzo sobrehumano en las actuales circunstancias por estar al día, aunque sus negocios pierdan facturación”, denuncia el presidente de la Confederación de Empresarios de Salamanca (CES), José Vicente Martín Galeano. “No es fácil a día de hoy cumplir con todo ello y ahora, encima, es un castigo”, clama el representante de los empresarios.

Aunque se las ha denominado ayudas, se trata de fondos encuadrados en la Ley General de Subvenciones, por lo que deben demostrar la finalidad para las que se han creado: cubrir deudas a proveedores, gastos fijos y financieros. Por este motivo se quedan fuera los negocios que no son morosos, pero también los que no puedan justificar las partidas, algo que no siempre es fácil en el caso de autónomos y pymes. Además, las deudas deben circunscribirse a los meses de la pandemia, lo que excluye a los que arrastraran impagos antes del 31 de diciembre de 2019, a pesar de que la Comisión Europea autorizó a que todas las empresas con pérdidas antes incluso de la covid pudieran aprovecharse de este paraguas gubernamental. Por otro lado, se deja a un lado a los que no estén al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, algo que CES rechaza frontalmente.

“Esto parece el mundo al revés. Siempre hemos defendido que estas pymes y autónomos no se merecen que se las penalice sin acceder a las subvenciones porque, en la mayoría de los casos, su deuda se debe a la dramática situación derivada del coronavirus”. Galeano insiste en que precisamente si se pide una subvención o ayuda “es porque se tienen dificultades económicas para realizar los pagos”. La confederación CES tacha de sinsentido la situación y exige “recular” en estas cuestiones. Además de la confederación salmantina, Cepyme denuncia estas circunstancias “discriminatorias” y desde la agrupación de autónomos ATA señalan que empresarios y autónomos no podrán mantener sus negocios abiertos “porque han cometido el error de haber pagado sus deudas”.