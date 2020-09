Fernando Simón y Tomás Toranzo se han enzarzado en una polémica verbal, en la que el presidente de CESM, Tomás Toranzo -afincado desde hace años en Salamanca- ha solicitado que no se trate a Simón como doctor porque “se le reviste de una autoridad que no tiene porque actúa como político y no como médico”.

El coordinador de Alertas y Emergencias sanitarias, por su parte, ha respondido que no sabe qué es el CESM, pese a tratarse del sindicato médico más importante de España, e invita: “Que cada uno me llame como quiera”.

El urgenciólogo Tomás Toranzo fue entrevistado esta semana en esRadio y se mostró muy crítico con la gestión de Fernando Simón. El dirigente de CESM pidió directamente la dimisión o destitución de Simón: “Ha demostrado su total incapacidad para ejercer cualquier cargo de responsabilidad profesional y sería urgente cambiarlo”.

Toranzo acusa al representante del Gobierno de haber mentido en varias ocasiones y opina que, como médico, merecería una sanción: “Cuando vimos que dijo que no hacían falta mascarillas, una mentira que luego él confesó, y trató de ocultar la falta de previsión, entendemos que al ser médico merece una sanción deontológica posiblemente por una falta grave que acarrearía su inhabilitación. Cuando empezamos a ver la posibilidad de pedir esa responsabilidad profesional nos damos cuenta de que el cargo es de libre designación y que es médico de manera anecdótica”, ha señalado para añadir que “nadie debe llamar doctor a Simón porque no ejerce como tal”.

El epidemiólogo respondió a las acusaciones de Toranzo, aunque inicialmente trató de irse por las ramas destacando que sí es médico, aunque lo que se le ha tirado en cara no es la falta de un título, sino el haber actuado más como político que como facultativo. “Si en el sindicato no entienden la medicina preventiva, la salud pública, la epidemiología, cualquiera de estas áreas, como parte del trabajo médico, yo creo que están en un error”, aseguró después de hacerse el despistado sobre lo que es la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos.

Posteriormente Simón trató de rebajar el tono reflexionando: “En cuanto a no llamarme doctor, creo que sí hay una razón para hacerlo. Yo no soy doctor porque no he hecho el doctorado. Soy médico. En España se me tiene que llamar médico. Fuera de España existe lo que se llama medical doctor en inglés”.

“No tengo ningún inconveniente ni pongo nunca ningún título alrededor de mi nombre en ningún sitio donde firmo. Que cada uno me llame como quiera”, concluyó.