“No hay formadores de maquinistas ni trenes para prácticas por la mala gestión”

–Se ha cumplido el plazo para recuperar todas las frecuencias y el Ministerio de Transportes no ha cumplido.

–Ni en Salamanca ni en España. En prácticamente todos los corredores faltan trenes por retornar. En Cercanías de Madrid, Asturias, Valencia..., quitando Cataluña, falta por recuperar un 20% de frecuencias. También en Media y Larga Distancia faltan servicios. Renfe ha aprovechado esta situación en Larga Distancia para aquellos trenes comerciales que no eran rentables, suprimirlos y no retornarlos, como ha hecho con el cuarto Alvia de Salamanca. Recientemente estuve en Bruselas para denunciar ante los europarlamentarios que no es verdad que España quiera apostar por más ferrocarril, sino que la situación económica, el covid y la guerra de Ucrania están sirviendo de excusa para no retornar operaciones.

–Salamanca también sigue sin el trenhotel a Lisboa y no hay visos de que se recupere.

–Los trenes nocturnos están retornando a varias capitales europeas y nosotros reivindicamos que vuelvan. Es necesario un enlace con Lisboa.

–¿Cuáles son los motivos por los que Renfe no recupera frecuencias suprimidas?

–En primer lugar no tenemos todo el material ferroviario a disposición por la mala planificación y por un mantenimiento que no es adecuado. Por ejemplo, en Galicia ya tenían que haber llegado los Talgo y no se sabe cuándo estarán operativos para dar un servicio adecuado.

–Sobre la falta de maquinistas que esgrime como excusa Renfe, ¿es cierto que se ha retrasado la formación de los nuevos por ómicron?

–Hay tardanza en iniciar los procesos de formación de los maquinistas a pesar de nuestras quejas y el conflicto. El pasado 26 de marzo se realizó la prueba de la Oferta Pública de Empleo (OPE) de Renfe para maquinistas, pero ya venía tarde. En esa OPE se consolidaban empleos y también había nuevos accesos. Ahora mismo faltan 332 personas, más de la mitad, por empezar la formación específica y nos hacen falta.

–¿Cuánto dura la formación?

–Va desde un mes y medio a seis meses, en función del tren. Por eso habrá algunos casos de maquinistas que no lleguen a estar listos y formados para final de año y en diciembre habrá que hacer encaje de bolillos.

–¿Y por qué no han empezado a formarse?

–Eso se debe a una mala gestión de los recursos. No hay jefes de maquinistas para dar la formación y no hay trenes para las prácticas. No hay excusas, sino que es una mala gestión. Además, no es cierto que la covid ralentice la formación, porque ahora ya pueden ir en cabina todos los maquinistas que la norma permite. La no recuperación de frecuencias es un problema de voluntad y de material, más que de maquinistas. Además, si quisieran podrían adelantar la formación a una parte de maquinistas y hacer muchas cosas.

–La Oferta Pública de Empleo de maquinistas de marzo ofertaba 600 plazas, ¿son suficientes?

–Existe un plan de empleo porque este año y en los próximos hasta 2026 se irán yendo maquinistas. Saldrán del sistema y urge un relevo. Somos muchos los que entramos muy jóvenes como maquinistas en Renfe en los años ochenta. Y en la profesión de maquinista, cada 10 años de trabajo te puedes jubilar un año antes. Por eso, casi todos se pueden jubilar con 61 años voluntariamente, con un máximo de 430 personas al año. De aquí a diciembre se van a desvincular maquinistas y es necesario que antes del 1 de diciembre estén los nuevos formados.

–¿Haría falta otra OPE de maquinistas este año?

–Es lo que nosotros reivindicamos y es posible que lleguemos a tener una buena noticia. Es necesario que exista la posibilidad de una segunda convocatoria de OPE, como respuesta a las necesidades de plantilla que se producirán en el colectivo de maquinistas.

–¿Hay territorios de primera y de segunda para Renfe a la hora de recuperar servicios?

–Totalmente. Hay ámbitos territoriales de segunda categoría. Renfe sólo mira por los servicios que le dan rentabilidad y no debería ser así porque es una empresa pública al servicio del ciudadano. Nosotros vamos a seguir reivindicando que cumpla con la recuperación de todas las operaciones y servicios ferroviarios existentes antes de la pandemia en España, tanto en todo el territorio, incluido el cuarto Alvia de Salamanca a Madrid.

–¿Cómo está la liberalización del sector ferroviario?

–El sector ferroviario español se encuentra en una situación de competencia tras la liberalización del transporte de viajeros por ferrocarril en cumplimiento con las directivas europeas. Bien es cierto que Renfe obtuvo el contrato con mayor capacidad de operación en la infraestructura, por lo que parte como empresa dominante frente a sus competidores en este nuevo escenario.

–¿Está en desventaja Renfe al seguir con servicios suprimidos?

–La competencia de Renfe comienza en un mercado cuyo líder se encuentra en retirada. Lo que supone, para ellos, una gran oportunidad. Si antes el usuario habría tenido que decidir entre una u otra empresa, que casi coincidían en horario, ahora buena parte de la oferta realizada por las empresas privadas será la única alternativa a la hora deseada para emprender el viaje. A parte de otras consideraciones sobre la conveniencia de retirar circulaciones en situación de alerta sanitaria, desde el punto de vista empresarial de cuotas de mercado la empresa pública está cediendo buena parte del negocio por lo que podríamos denominar omisión de funciones.