“No habrá inmunidad de grupo hasta dentro de 7 u 8 meses”

¿Qué implica para la población que la incidencia baje del umbral epidémico?

La trascendencia de haber conseguido bajar del umbral epidémico supone que va a existir menos posibilidades de transmisión y se evita el colapso asistencial y de UCI. Este resultado es importante y se ha debido a la cobertura vacunal alcanzada con dosis completas en la población española, pero se debe seguir con las medidas de prevención como son las mascarillas y el distanciamiento para evitar casos nuevos en personas que no están vacunadas o no han adquirido inmunidad efectiva y, por tanto, son personas susceptibles como son los mayores y determinados grupos de riesgo en base a su tratamiento con inmunosupresores y los pluripatológicos con enfermedades cardiorrespiratorias e inmunológicas, entre otros. Hay que seguir con las medidas preventivas hasta que exista inmunidad colectiva, que es aquella que evita la transmisión comunitaria de coronavirus, que debido a su capacidad de transmisión de la variante delta está cerca del 90%.

¿Ha llegado el momento de sosegarnos tras 18 meses?

Podríamos decir que estamos bien, pero luego la población se relaja y cada vez que nos hemos relajado hemos tenido una nueva ola. Las últimas no han producido un colapso sanitario, pero hay que ser prudente manteniendo sobre todo la mascarilla y sobre todo la distancia de seguridad. A más distancia el contagio sería con menor carga viral y menos agresivo. Como profesional de Prevención y Salud Pública no puedo decir que no exista riesgo hasta que, además de la caída de casos, la inmunidad supere el 90%, una situación que debería producirse de manera global.

¿Queda mucho camino por delante?

Con más tiempo, responsabilidad en la población y revacunaciones se logrará. Pero por ahora hay que tener en cuenta que las vacunas no evitan los contagios, aunque sí frenan los ingresos hospitalarios, y no todavía no hay garantía de inmunidad en toda la población más allá de 7 u 8 meses.