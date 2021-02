Ni un euro para el centenar de clientes afectados por el cierre de Viajes Álamo

Pedro jamás podrá olvidar sus vacaciones de 2019. No precisamente porque fueran inolvidables, sino porque no llegó a disfrutarlas. En sus planes entraba un viaje completamente planificado para recorrer todos los secretos de Vietnam y Camboya, pero que finalmente no llegó a concretarse. En total, una inversión de 5.500 euros que pagó pero que no disfrutó debido al cierre por sorpresa de la agencia salmantina Viajes Álamo. Otros quedaron en tierra en destinos nacionales como Benidorm, donde se encontraron que tras abonar sus vacaciones descubrieron que la agencia no había pagado nada y tuvieron que reembolsar la estancia. Once salmantinos, bloqueados en Jordania, que tuvieron que añadir 15.000 dolares más para continuar su viaje. París, Torremolinos.... unas vacaciones que estos salmantinos no olvidarán jamás...por tormentosas.

Tras el cierre de la empresa por concurso de acreedores, que también afectó a clientes de Valladolid y Plasencia, comenzó la batalla judicial para recuperar su dinero. Pedro Gómez, afectado tras perder una cuantía importante de 5.500 euros, relata que aún no han visto ni un euro pese a que ya tienen una sentencia firme del juzgado donde ya se ha señalado la cuantía que le pertenece a cada afectado. Sin embargo, lo que podía suponer la resolución del conflicto aún no se ha materializado. Los afectados solicitan a la Junta de Castilla y León que ejecute la póliza de seguros que tenía la agencia de viaje para poder hacer frente a los pagos. Sin embargo, la administración regional les asegura que para ello tienen que ejecutar una nueva demanda. “Nos encontramos en un callejón sin salida. La Junta es la única que puede ejecutar esa póliza por ser un seguro de caución -el asegurador se obliga a indemnizar al asegurado por los perjuicios que sufra en caso de que el tomador del seguro incumpla las obligaciones, legales o contractuales, que mantenga con este- pero nos dicen que necesitamos acudir de nuevo al juzgado para que se ejecute esa póliza cuando ya tenemos una sentencia firme”, asegura Gómez.

Tras dos años de litigios, los afectados lamentan que no se les haya dado una solución adecuada y esperan poder cobrar lo que les pertenece por las vacaciones que no pudieron disfrutar y que en algunos casos osciló entre los 5.000 y los 10.000 euros. “La poliza, segun la ley para operar, cubre hasta 168.112 euros y con esa cantidad todos los clientes tendríamos resuelto el problema. Existe una sentencia ya. ¿Por qué tenemos que volver a ir a los juzgados? ¿Contra quién vamos si la agencia de viajes ya no existe?”

Los afectados piden una solución cuanto antes ya que temen que se pueda dar el caso de que la póliza quede en suspenso y no se pueda autorizar el pago. Por ello, solicitan que se tomen medidas cuanto antes para garantizar que irse de vacaciones no se convierta en una tortura. Al menos esperan que, tras más de dos años de espera, el esfuerzo judicial para recuperar sus ahorros haya merecido la pena.