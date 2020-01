Ni sucio, ni maloliente, ni borracho. Las nuevas normas para montar en el autobús urbano de Salamanca

Ni borracho ni bajo los efectos de las drogas, pero tampoco sucio y maloliente. Al autobús urbano hay que subir sobrio y aseado con un título de transporte o con un billete de no más de 10 euros para comprarlo. Así lo recoge el borrador del que será el primer reglamento del servicio municipal de transporte, un documento basado en una primera versión de 2014 y actualizada en marzo de 2017 pero que no llegó a ver la luz. Ahora, los grupos políticos y también los ciudadanos dispondrán de un periodo para hacer propuestas de mejora a este texto. De hecho, el concejal de Tráfico, Fernando Carabias, ya tiene previstas modificaciones.

El reglamento recoge algunas de las normas que ya se vienen aplicando aunque no estén aglutinadas en ningún documento, como que “la devolución máxima de cambio que tiene que facilitar el conductor es de diez euros”, o que la multa por montar en el autobús sin billete o usando un abono de forma fraudulenta es de 100 euros.

Entre las obligaciones de los usuarios, destaca que el viajero debe reunir “las condiciones mínimas de higiene necesarias para evitar cualquier riesgo o incomodidad para el resto de los usuarios”, y se abstendrá de “comportamientos que “puedan considerarse molestos u ofensivos para otros viajeros”. Prohíbe la recogida y salida de viajeros fuera de las paradas señalizadas; sacar “cualquier parte del cuerpo” por puertas o ventanas cuando el vehículo está en marcha; fumar, comer, beber y consumir sustancias tóxicas o estupefacientes; distribuir publicidad, pegar carteles, mendigar o vender bienes o servicios en el interior del autobús, así como utilizar radios o aparatos de reproducción de imagen/sonido sin cascos.

La actitud de levantar la mano para que el autobús se detenga se “institucionaliza”. Es obligación del usuario “en las paradas que compartan dos o más líneas de autobús, realizar una señal al conductor del autobús que se aproxime y que corresponda con la línea que el usuario desea tomar”. El documento también deja claro que “cuando no exista espacio en la zona destinada a personas con movilidad reducida”, no se permitirá el acceso a sillas de niños. Estos cochecitos tampoco podrán ir abiertos en el bus, si no hay un niño en ellos.

Además de exigirle a los conductores que presenten un “estado de aseo y decoro acorde con el servicio público que prestan”, se les exige que conduzcan “con suavidad”, así como impedir el acceso de más usuarios al vehículo cuando aprecien que “está completo”.

Por otra parte, cuando coincidan varios buses en la misma parada, solo los dos primeros podrán coger y dejar viajeros. En cuanto a las mascotas, además de los perros guías, se permitirá el paso a pequeños animales domésticos en receptáculos idóneos y si no producen molestias por su olor o ruido.