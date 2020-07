Ni siquiera uno de cada 100 PCR resulta ahora positivo en Salamanca frente al 50% de marzo

De estar durante semanas entre las diez provincias españolas con mayor índice de contagios por COVID, Salamanca ha pasado a convertirse en uno de los territorios con menor número de contagios del país. Solo Zamora, Asturias, Cuenca, Jaén, Huelva, Córdoba, Sevilla y Cádiz presentan unos índices más bajos que esta provincia, conforme a los datos de incidencia acumulada que semanalmente publica el Instituto de Salud Carlos III. Y ya no vale el argumento de que hay pocos casos porque no se hacen las suficientes pruebas. En siete días, del 9 al 15 de julio, se han efectuado en la provincia más del doble de PCR (siglas en inglés de “Reacción en Cadena de la Polimerasa”) que en la primera semana del Estado de Alarma, 1652 frente a 779, según los datos que actualiza diariamente la Junta de Castilla y León.

Pero, ¿por qué no se hacen aún más pruebas, a toda la población? La respuesta la volvió a dar la consejera de Sanidad, Verónica Casado. “Hacer la prueba no protege de nada. Te dice en ese momento si tu PCR es positivo o negativo, pero en esa misma tarde te puedes contagiar, estar muy tranquilo porque te has dado negativo y, sin embargo, te has contagiado y sigues difundiendo la enfermedad”. Insistió en “lo que han dicho todas las instituciones tanto mundiales y europeas como de España es que los PCR se hacen en personas en las que hay sospecha de contagio o que presentan síntomas de contagio. Hacerlo de forma poblacional no aporta nada y hacer en ciego la prueba no tiene sentido”. Explicó que, cuando hablan de pruebas masivas, se refieren a hacerlas a los casos sintomáticos, a sus familiares y su entorno más directo. “Hacerte una PCR te dice como estás en ese momento. Lo único que evita la enfermedad son las medidas de protección: mascarilla, lavado de manos y distancia social”, recalcó.