Ni rastro de Navidad en el mercadillo de La Aldehuela

Como cada domingo, el mercadillo, denominado rastro, abre sus puertas a los salmantinos en el recinto ferial de la Aldehuela. Se pueden encontrar puestos con pijamas, ropa interior, abrigos, zapatos y, por lo general, vestuario adecuado para este invierno. Las antigüedades también cobran protagonismo en los puestos. Sin embargo, el espíritu navideño, de momento, brilla por su ausencia.

“Hay lo mismo que en cualquier época del año. Lo único que cambia, quizás, es el tipo de ropa”, explica Victoria Miguel, que suele venir “a menudo”. Entiende que haya personas que adquieran en el rastro algunos regalos de Navidad: “Hay familias que no disponen del dinero que supone hacer regalos de Navidad para todos y aquí puedes dar con ropa bastante asequible o cosas muy parecidas a las que encontrarías en una tienda, pero más baratas”.

Inmaculada Molano, cacereña de nacimiento, ya lleva ocho años viviendo en Salamanca. Recuerda sus experiencias en anteriores visitas: “Había mucho más puestos ilegales. Me acuerdo de que, al final del rastro, había personas captando a gente para venderles por detrás comida de supermercados”.

“En muchos mercadillos que he visitado había numerosos puestos de quesos, encurtidos o empanadas; aquí no hay ninguno”, lamenta Pedro Carrizo. “Entiendo que para ello hay que tener un permiso, pero se echa en falta”. Su gozo en un pozo: “En esta ocasión quería ver si hay algún tipo de decoración navideña, pero no he encontrado nada”.