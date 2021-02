Ni la COVID puede con Pauli. 83 años y sigue al frente de la cocina del ‘Río de la Plata’

Llegamos a las puertas del mítico restaurante “Río de la Plata”, situado en la plaza Peso, abierto allá por mediados del siglo pasado (1958). Buscamos a su propietaria: la carismática Pauli Andrés. Una salmantina de 83 años (“a punto de cumplir los 84”, apostilla ella), natural de la localidad de Valero que sigue dando guerra en la hostelería de la capital. Entre tanto se escucha una voz recia que dice: “Vamos a poner esto así” -en referencia a una de las estufas que calientan las mesas situadas a la vuelta del restaurante. Allí está ella. Enérgica, vigorosa, vestida con su uniforme de trabajo: bata blanca y mandil blanco. “Estamos poniendo la terraza”, nos reconoce. Una estampa nada habitual en estas fechas del año, cuando sería normal que el restaurante tuviera sus comedores repletos de clientes ansiosos por degustar las especialidades de Pauli. Nada que ver. “Llevamos abiertos desde hace 63 años y no he conocido en mi vida algo así”, nos cuenta en relación a la delicada situación que atraviesa el sector como consecuencia de la pandemia. Pero Pauli sigue dando el callo: “Yo estoy bien. No he tenido el COVID, ni tengo ninguna molestia, así que solo pido seguir así”. Pauli Andrés, una de las hosteleras más veteranas de Salamanca, es el fiel reflejo del trabajo, de la entrega a su negocio y del carácter. Por eso, los continuos parones a los que ha tenido que hacer frente durante los últimos meses por las restricciones se le hacen cuesta arriba: “En casa se aburre uno, se le cae a uno la casa encima. Los que estamos acostumbrados a trabajar y a estar en la calle, la casa se hace mortal”. Antes de la llegada del COVID y desde que apenas tenía 12 años, Pauli ha estado dedicada desde el amanecer hasta el anochecer a su “Río de la Plata”. “Me levanto a las 8:30 horas. A las 9:15 voy al Mercado a comprar. Después abrimos el restaurante a las 10:00. [...] Por la noche salgo a la 1:00 o 1:30 y en casa me quedo viendo el telediario hasta las 3 de la mañana”, reconoce.

Aunque sigue como si los años no pasaran para ella, el panorama es muy distinto en estos momentos. “A mí me gusta trabajar y ahora no nos están dejando hacerlo”, sentencia. Pauli se muestra muy crítica e indignada con las medidas que ponen el foco en la hostelería: “No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde. No tenemos ayudas, no hacen más que cerrarnos. Es un problema horroroso el que tenemos... Nos van a arruinar”, puntualiza a viva voz a la puerta de su restaurante. “Ya no me acuerdo de las veces que hemos tenido que cerrar en el último año”, denuncia con la garra que le caracteriza. De hecho, ella fue una de las encargadas de alzar la voz en la manifestación de los hosteleros del pasado 12 de noviembre. Una emocionada Pauli pidió a las autoridades, con micrófono en mano: “Pido a las autoridades que hagan lo que tengan que hacer para que no se seque ningún río, porque si se seca no podrán navegar los sueños”. A las medidas de protección en la terraza -pantallas, estufas, la distancia pertinente entre mesas, entre otras-, hay que añadir otros cambios que se han producido en el último año en el Río de la Plata: “Nosotros no tenemos servicio a domicilio, pero ahora sí estamos recibiendo encargos telefónicos de clientes el fin de semana y luego ellos vienen a buscarlo”. Entre los platos más demandados: el cabrito, ya sea asado o guisado, eso sí, con el cariño y la exigencia que siempre han caracterizado a esta recia cocinera.

En sus 61 años al frente del restaurante, Pauli ha dado de comer a la Duquesa de Alba o Lola Flores, entre otros