¿Necesitas un seguro de viaje internacional para viajar al extranjero? Te lo contamos

Sábado, 6 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

La mayoría de las personas no espera ponerse enferma, sufrir un accidente o tener que cancelar su tan esperado viaje. Pero ocurre. Y en el extranjero, los costes asociados pueden ser muy elevados. Aunque en algunos países el seguro de viaje no es obligatorio, lo cierto es que es altamente recomendable, ya que puede marcar la diferencia entre unas vacaciones inolvidables y un imprevisto realmente caro o incluso peligroso.

Si ya tienes tus vacaciones organizadas, pero aún no cuentas con alguien que te cubra en caso de imprevistos, quédate por aquí. Te contamos por qué un seguro de viaje económico no es un extra, sino algo esencial para viajar tranquilo y sin sorpresas.

Ventajas de contar con un seguro de viaje internacional

La mayoría de las personas no espera ponerse enferma, sufrir un accidente o tener que cancelar su viaje. Pero ocurre. Y en el extranjero, los costes asociados pueden ser muy altos. Por eso, compañías con años de experiencia como Axa Partners, ofrecen ventajas como:

• Asistencia las 24 horas en tu idioma, estés donde estés.

• Apoyo profesional en caso de emergencias, legales o sanitarias.

• Tranquilidad para ti y tu familia, sabiendo que no estarás solo si algo ocurre.

• Cobertura real, sin depender de intermediarios ni plataformas externas.

¿Por qué es esencial un seguro de viaje internacional?

Viajar al extranjero sin un seguro específico puede convertir cualquier imprevisto en una carga económica enorme. Por ejemplo, en Estados Unidos, una noche de hospitalización puede costar hasta 6.000 euros, y una simple apendicitis superar los 60.000 euros, según datos de AXA Partners.

En el caso de los viajes por Europa, mucha gente confía en la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). Pero ¡ojo!, porque esta tarjeta solo cubre servicios básicos en hospitales públicos y no garantiza que la atención sea gratuita. «Si deseas acudir a un hospital privado en Europa, los costes son mucho más altos que en los centros españoles, y la TSE no los cubre», explica Joaquín San Nicolás, subdirector internacional de la red médica de AXA Partners.

Y es que, aunque muchos viajeros lo vean como un gasto adicional, la importancia de contar con un seguro internacional está ahí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todos los seguros de viaje son iguales. Para que realmente te protejan cuando más lo necesitas, es fundamental que incluyan una serie de coberturas clave. Estas son algunas de las más importantes:

Coberturas esenciales en un seguro de viaje internacional

Asistencia médica y hospitalización

Si enfermas o sufres un accidente en el extranjero, necesitarás atención inmediata. En algunos países, los costes médicos pueden ser extremadamente elevados. AXA Partners, por ejemplo, ofrece hasta 1.000.000 euros de cobertura médica, según la póliza contratada, y acceso a una red internacional de más de 30.000 proveedores médicos.

Repatriación sanitaria

Cuando el estado de salud impide continuar el viaje, esta cobertura asegura que puedas regresar a casa bajo supervisión médica.

Cobertura del equipaje

Las pérdidas, robos o daños en el equipaje son más frecuentes de lo que parece. Un buen seguro debe incluir una indemnización que te permita reponer lo esencial y continuar tu viaje sin grandes contratiempos.

Responsabilidad civil

Esta protección te respalda si causas daños involuntarios a personas o bienes, algo que puede evitarte problemas legales y gastos imprevistos.

Prolongación de estancia por motivos médicos

Si por enfermedad necesitas quedarte más tiempo del previsto en destino, esta cobertura se hace cargo de los gastos adicionales de alojamiento o transporte.

Asistencia legal

En el extranjero, una situación legal inesperada puede complicarse rápidamente. Tener asesoramiento especializado en tu idioma es un apoyo fundamental.

¿Y si no tienes un seguro de viaje?

Enfrentarte a una emergencia médica o legal sin respaldo puede complicarte —y mucho— el viaje. Hospitalizaciones, evacuaciones, cirugías o repatriaciones pueden suponer gastos altísimos. Incluso algo tan común como la pérdida de equipaje puede convertirse en un problema serio si no tienes cómo reponer lo esencial.

Por eso, contratar un seguro de viaje internacional no es un capricho: es una decisión práctica. Es lo que marcará la diferencia entre tener que improvisar en mitad de una emergencia o contar con apoyo real para salir del paso.