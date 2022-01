“Nebrija es pionero en la defensa de los derechos de autor”

Luis García Jambrina ha publicado esta semana su sexta novela con Fernando de Rojas como pesquisidor real en “El manuscrito de niebla” y se adentra en el mundo de las primeras imprentas con Antonio de Nebrija, de quien se celebra en 2022 el quinto centenario de su muerte.

“El manuscrito de niebla” tiene como protagonistas a Rojas y Nebrija. Convertir al autor de “La Celestina” en personaje literario ha sido una gran idea.

Rojas da mucho de sí. La prueba está en que este es el sexto manuscrito y tengo previstos otros dos más. Inevitablemente tenía que salir Nebrija a relucir: seguro que Rojas fue alumno de Nebrija en su época de estudiante en Salamanca. Me apetecía mucho tratar a Nebrija como personaje. Parece poco atractivo, pero cuando escarbas en su biografía es fascinante. Dio mucho que hablar, era muy guerrero y creo que tenía mucho sentido del humor, como se ve en sus textos.

¿Nebrija tuvo 9 hijos naturales?

He seguido la biografía escrita por Pedro Martín Baños, con quien he hablado muchas veces. Tuvo muchos hijos tras un matrimonio relativamente tardío porque estudió Teología y tenía rentas como clérigo en Salamanca, pero le tiraban mucho las mujeres y decidió casarse, con mucha honestidad, porque así no tenía que recurrir a otros procedimientos. Tuvo una familia muy amplia y algunos de sus hijos son fundamentales: editaron sus obras en Granada.

Se menciona su incontinencia.

Nebrija invocaba una cita de San Pablo que, traducida al español coloquial, es “más vale casarse que abrasarse”. Tenía también fama de mujeriego, pero era un hombre bastante detestado por otros catedráticos de la Universidad de Salamanca, a los que les daba mucho caña. Es lógico que corrieran rumores sobre Nebrija, pero tampoco está probado que tuviera hijos fuera de su matrimonio con la salmantina Isabel Solís.

Tuvo que trabajar mucho para sacar adelante a tantos hijos.

Forma parte de la tradición: Unamuno, que también tuvo nueve hijos, siempre estaba haciendo cuentas porque con el salario de la Universidad no le daba de sí. Nebrija publicaba sus libros y está muy ligado al origen y desarrollo de la imprenta en sus primeras décadas en Salamanca, ciudad que enseguida se convierte en un gran foco editorial de Castilla. A Nebrija le gustaba mucho ese mundo de las imprentas y corren rumores de que pudo financiar alguna de ellas e incluso tener alguna en propiedad. Además, es autor de bestsellers de la época, no de ficción, sino de un manual para el aprendizaje de la lengua latina del que se hicieron centenares de ediciones en vida del propio Nebrija. De los libros recibía bastantes ingresos, siempre estaba publicando y cuidaba mucho las ediciones. Y hay quien lo considera el pionero en Europa de la defensa de lo que luego se llamarían los derechos de autor. Es una figura importantísima y de gran modernidad en la historia de la cultura española.