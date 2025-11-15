La Navidad ya se nota en los precios del Mercado Las compras anticipadas impulsan el precio del cordero en las carnicerías. La ternera y los huevos se mantienen estables, mientras que, en las fruterías, las alcachofas y el romanescu copan todo el protagonismo

Elena Martín Salamanca Sábado, 15 de noviembre 2025, 06:15

Con la Navidad acercándose y un temporal de lluvias que ha reducido la afluencia de clientes, el Mercado Central vive estos días una mezcla de estabilidad en los precios y ligeros movimientos, marcados por la llegada de productos típicos de estas fechas. A pesar del mal tiempo, los puestos mantienen un ritmo constante, con algunas rebajas puntuales en el pescado y pequeñas subidas en carnes clave.

Aunque la Navidad suele tensionar los precios del pescado, esta semana algunos productos incluso han bajado. Es el caso del besugo, que se ofrece en dos tamaños: el grande, de 1,5 a 2 kilos, ha bajado «un poquito» y se sitúa en los 40 euros el kilo, mientras que el de ración se ha quedado en 25 euros el kilo. Lo mismo ocurre con la lubina salvaje grande, cuya caída de precio se repite respecto a la semana anterior.

En general, según los pescaderos, «prácticamente se mantiene» todo lo demás, incluido el salmón, estable en 9,90 euros el kilo. En estos puestos, además, destaca la llegada de la corvina, el virrey, la anjova y el marisco para las próximas celebraciones.

En las carnicerías, la demanda se centra en los productos de temporada, pensados para caldos y guisos, como los rabos de cerdo, los pies y las orejas. Respecto a los precios, cabe destacar que el primer producto figura en estos estands por unos 6,80 euros el kilo, y que el segundo y el tercero lo hacen por unos 5,30 euros el kilo. El cordero ha subido levemente, situándose alrededor de 19,90 euros el kilo, impulsado por las compras anticipadas para las celebraciones. Los cortes nobles del cerdo ibérico, como el lomo y el solomillo, también muestran ligeras subidas, mientras que la ternera continúa estable por tercera semana consecutiva.

En las fruterías, la tónica también es la estabilidad. En estos días, nada ha subido ni ha bajado de forma significativa, salvo la judía verde, cuya primera cosecha más cara se ha terminado y ha sido sustituida por la variedad Helda, ligeramente más barata. Los clientes también están comprando mucho puerro y mucho repollo, ambos a precios estables, mientras que las clementinas de diferentes tamaños se están vendiendo entre 1,98 y 2,98 euros el kilo. La mandarina ha bajado ligeramente hasta 2,48 euros el kilo, y la uva se mantiene estable, con la normal a 3,98 euros el kilo y la sin pepita a 5,98 euros el kilo. Como novedades, han llegado el romanescu, a 3,68 euros el kilo, y los guisantes frescos, muy escasos, a 7,98 euros el kilo, reflejando su alto precio habitual en las primeras cosechas.