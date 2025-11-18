La naturaleza se convierte en arte en 'Cuando la tierra habla' La exposición, organizada por ANPE, cuenta con 20 espacios naturales de la Región y se puede visitar en la biblioteca Torrente Ballester

Clara Delgado Salamanca Martes, 18 de noviembre 2025, 18:06 Comenta Compartir

ANPE continúa dando pasos hacia lo que define como «una organización moderna del siglo XXI», centrada no solo en la defensa laboral del profesorado, sino también en la implicación social y educativa en los territorios más necesitados. Así lo destacó Guillermo Bueno en la presentación de la exposición 'Cuando la tierra habla', que se inauguró este martes en la biblioteca Torrente Ballester.

La exposición surge del congreso que se celebró el pasado mes en el Burgo de Osma, donde se muestran 20 espacios naturales de la Región, una selección ilustrada por la artista Violeta Monreal.

«La idea de la exposición es hablar con las cosas, hablar con la naturaleza, hablar con los cuadros, sentirnos naturaleza», explicó la artista. Como reconoció, se trata de mandar un mensaje a los escolares y a todo aquel que visite la exposición: «Busca concienciar de que esto no es algo ajeno, de que es suyo y lo tienen que cuidar y, además, de que pertenecen a esto».

Cada pieza de la exposición incluye un gran paisaje del espacio natural, acompañado de un ser vivo característico y un personaje fantástico que refleja la intrahistoria del lugar a partir de leyendas y relatos recogidos por la artista. En su parada en Salamanca, el público podrá contemplar dos de los grandes espacios naturales de referencia de la provincia: Arribes del Duero, que comparte con Zamora, y Las Batuecas, uno de los parajes más emblemáticos de la Sierra de Francia.

Temas

Exposiciones

Salamanca

Naturaleza