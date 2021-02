Nada puede con este salmantino: ni la guerra de Bosnia ni el coronavirus

Se cumplen 25 años desde que la primera misión de Cascos Azules españoles acudió a Bosnia para participar en el conflicto de los Balcanes. Con apenas 25 años Dioni García Martín, quien se instruyó en Caballería en Salamanca a comienzos de los años 90, y posteriormente como cabo primero especialista en el cuarto escalón de vehículos blindados de Granada, acudía a Bosnia. Apenas unos meses después de contraer matrimonio se embarcó a una experiencia que marcaría su vida. Tras unos meses de concentración en Jaca, viajó desde Zaragoza con esa última misión de la ONU. “Íbamos para cinco meses y al final estuvimos otros cinco más. De un día para otro, tuvimos que cambiar el color de los coches, de blanco a verde, y las boinas, de azul a verde, para participar entonces en una misión de la OTAN”, reconoce este salmantino, que asegura, 25 años después, que apenas habla de todo lo que vivió allí por el drama al que asistió.

Tras aquella dura experiencia, ahora ha pasado por otra. Fue uno de los primeros salmantinos en ser ingresado por Covid en el Complejo Asistencial. “Mi mujer llamó al 112 porque tenía mucha dificultad para respirar. Estoy tremendamente agradecido a todos los sanitarios, no sé quiénes me trasladaron y quiénes me trataron, porque parecían astronautas con los EPIS, pero nunca olvidaré todo lo que hicieron”, afirma. Dada su gravedad, tras unas horas pasó directamente a la UCI. “Mejoré pronto, así que me trasladaron a planta y después a casa. Pero las secuelas aún perduran”, admite. Su vocación de ayuda le llevaba a estar trabajando aquellos días en el albergue Lazarillo para dotar a los sintecho de un refugio durante el confinamiento. “La verdad es que estuve mal, muy mal. Lo más exagerado, lo puedes exagerar aún más”, explica. Tanto, que ahora, casi un año después entrena a diario “casi 13 kilómetros a paso ligero con mi hijo, hago pesas, porque el aparato locomotor hay que recuperarlo”, dice. “Tuve las articulaciones como si me hubiera atropellado un tren, el hígado y los riñones para el arrastre, pero con ozonoterapia y oxigenoterapia he mejorado bastante”, afirma satisfecho.

Después de la dura experiencia de vida en Bosnia, ha preferido ver las tragedias desde un aspecto positivo. “Nunca he tenido una enfermedad común. Hace tres años tuve una infección en una articulación en un codo y a punto estuve de perder el brazo. Pero voy saliendo de todas por la positividad que tengo. Hay que ser positivo. Me falta mucho recorrido. El Covid ha sido una zancadilla pero nada más”, admite con un tono positivo. Pese a la gravedad del coronavirus y las secuelas recibidas, Dioni asegura que no tiene nada que ver con lo que vivió hace 25 años en Bosnia. “Al final, con el Covid en los peores momentos estás sedado. Allí la gente se mataba por trozos de tierra, familias enteras destrozadas, con mujeres violadas, niños huérfanos. Todo eso hace mella, por eso apenas hablo de esto. Tan solo cuando una vez al año nos juntamos todos los que estuvimos allí. Al final, lo que quedan son los amigos y los buenos momentos”, explica emocionado. “Donde hay un español, siempre hay algo de alegría y por eso jugábamos con los niños, hicimos amistad con la población”, dice.

Dioni recuerda el brutal y tenso recibimiento que tuvo el convoy de españoles. “Nos recibieron a balazos en el aeropuerto. Tuvimos que bajar del avión tirándonos por la rampa hacia los blindados”, explica. “En los primeros días tuvimos que asistir a un intercambio de cadáveres. Se me cerró el estómago y apenas comía. Te das cuenta de que no es una película, sino la vida real”. Y todo ello, además, con un añadido que hacía aún más complicada la experiencia. “Entonces no había móviles, así que teníamos que hacer colas para poder hablar unos minutos desde el único teléfono que había para toda la unidad. Y a esperar que hubiera alguien en casa o que no estuviera comunicando, para no perder turno”, afirma. “Además, no teníamos información porque allí escuchábamos bombas pero no sabíamos la repercusión que había. Así que desde casa nos ponían al día”, dice. Esa experiencia le ha curtido, aunque era algo para lo que, prácticamente, ha nacido. “Mi juventud ha sido militar. Entré con 18 años y salí con 31 años, mi padre fue Policía Local, tengo un hermano brigada en la Guardia Civil”, explica. Todo ello, reconoce, con un claro “servicio y vocación de ayuda. Uno de mis lemas es no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan”. Y eso lo lleva a rajatabla.