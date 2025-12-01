Nace la ruta 'Quimique-ando' Surge en Salamanca la primera ruta de Física y Química, enfocada a alumnos de 4º de la ESO. Hasta ahora, solo existía un itinerario específico con contenidos centrados en las Matemáticas

M. B. Salamanca Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:00

La ciudad suma una nueva forma de descubrir su patrimonio: la ruta 'Quimi-queando: siéntete científico en Salamanca', un itinerario divulgativo que conecta algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad con contenidos curriculares de Física y Química.

La iniciativa, ya disponible en Google Earth, es fruto del Trabajo Fin de Máster de Irene Pérez-Moneo Mazariegos, estudiante del Máster Universitario en Profesorado de la Universidad de Salamanca, bajo la supervisión de la profesora María Jesús Santos Sánchez, del Departamento de Física Aplicada.

La propuesta surge ante la ausencia de una ruta científica de este tipo en la ciudad. Aunque existen recorridos didácticos centrados en las Matemáticas, hasta ahora no se había diseñado un itinerario específico para trabajar contenidos de Física y Química en un entorno urbano. El trabajo de Pérez-Moneo cubre ese vacío con una ruta compuesta por ocho paradas que integran experimentos, observaciones guiadas y actividades prácticas.

Los contenidos conectan directamente con el temario de 4º de ESO, pero están planteados para que cualquier persona, docente o visitante, pueda disfrutar de la experiencia y descubrir la ciudad desde una perspectiva diferente. La ruta aborda desde el espectro de emisión de la luz, la composición de las rocas, la rotación terrestre o la oxidación del hierro, hasta aspectos culturales como el color de la piedra de Villamayor, la pintura al fresco del Cielo de Salamanca o los procesos fisicoquímicos del curado del jamón.

Entre las paradas, se encuentran la Facultad de Químicas, el Jardín Geológico, el Claustro del Edificio Trilingüe, el Cielo de Salamanca, la fachada histórica de la Universidad, la Carnicería de la Rúa, el Mercado Central y la Plaza Mayor. En cada punto se propone una actividad diferente: desde fotografiar minerales hasta realizar espectros de difracción con un CD, preguntar a comerciantes sobre el proceso de curado del jamón o experimentar con tinta invisible.

La ruta se ha probado ya con alumnado del Máster de Profesorado, lo que ha permitido ajustar el nivel de dificultad de las actividades antes de llevar la experiencia a estudiantes de Educación Secundaria.

Las creadoras señalan que la ruta completa dura alrededor de dos horas si se realizan todas las actividades propuestas. Un paseo más rápido, sin experimentos, puede completarse en algo más de una hora. Su implementación en Google Earth permite que cualquier persona pueda recorrerla de manera autónoma y gratuita.

El proyecto, explican desde la Universidad de Salamanca, busca no solo reforzar el aprendizaje científico, sino también poner en valor la historia, la arquitectura y la cultura de la ciudad a través de la ciencia. Actualmente, se está intentando darlo a conocer a instituciones educativas y al Ayuntamiento de Salamanca, con el objetivo de que pueda implementarse próximamente con grupos de estudiantes de 4º de ESO.

La ruta combina ciencia, patrimonio y participación ciudadana y pretende también acercar la investigación científica a la vida cotidiana. Cada parada propone actividades sencillas pero llamativas, como observar un espectro de difracción con un CD, descubrir la química del jamón curado preguntando directamente a los comerciantes o analizar los pigmentos del Cielo de Salamanca. El propósito es que el alumnado comprenda que la Física y la Química no son solo asignaturas del aula, sino herramientas que permiten interpretar el entorno y comprender fenómenos que forman parte del día a día.