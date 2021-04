Nace la ‘Asociación Tren Salamanca’ para exigir el retorno y aumento de los Alvias

Los usuarios salmantinos del tren dan un paso más para exigir el mejor servicio ferroviario en la provincia y crean la nueva “Asociación Tren Salamanca” que ya está formalizada ante la Junta de Castilla y León. Los viajeros unen sus fuerzas en esta entidad para defender el transporte ferroviario como “clave para ayudar tanto al desarrollo económico de Salamanca como a la fijación de población”, más aún en estos momentos en los que “Salamanca es una ciudad gravemente golpeada por la pandemia y por el envejecimiento de su población”.

Por otra parte, la agrupación arremete contra Renfe por privar a Salamanca de frecuencias desde hace más de un año. “La covid no puede ser un escudo utilizado por Renfe para quitar frecuencias que luego no devuelve, alegando que actualmente no hay demanda suficiente. Cualquier empresa sabe muy bien que si no hay oferta, no hay demanda, generando no sólo un impacto negativo en los potenciales usuarios y el desarrollo de la ciudad, sino también en la poca utilización de las infraestructuras públicas”, señalan los integrantes de la entidad.

Por todo ello, la “Asociación Tren Salamanca” exige el retorno de todas las frecuencias del tren Alvia/Avant existentes antes de la pandemia: 4 de ida y 4 de vuelta, ya que “actualmente sólo hay una de ida (6:25) y otra de vuelta (20:40) que provoca que un usuario del tren esté fuera de casa más de 16 horas”. Asimismo, denuncian que “muchos usuarios de esta línea se han visto forzados a volver a vivir en Madrid al reducir Renfe drásticamente las frecuencias” y recuerdan que si esta línea cuenta con asientos Avant y por ello está declarada como Servicio de Obligación Pública (SOP) “se deben restituir las frecuencias originales a la mayor brevedad”.

Además de restituir los servicios existentes del Alvia, la asociación pide aumentar las frecuencias para “potenciar no sólo a los viajeros frecuentes sino también al turismo y a los estudiantes”.

En cuanto a los bonos, critican los 707 euros que cuesta un bono de 50 viajes hace “económicamente inviable el poder viajar todos los días de la semana” y advierten de que desde el 30 de junio Renfe ha indicado que los bonos volverán a su duración original (los bonos de 10 viajes pasarían de los 20 días de caducidad actuales a 8 días y los bonos de 30 a 50 viajes pasarían de los 60 días de caducidad actuales a 30 días), lo que “provocará una pérdida monetaria derivada de los viajes no utilizados”.