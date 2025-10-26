Las mutuas piden intervenir y gestionar las bajas laborales Quieren poder dar el alta al trabajador, sobre todo en los procesos traumatológicos y psicológicos y creen que tardan en intervenir los especialistas y que los médicos de cabecera actúan «con mucha suavidad»

Facultar a las mutuas, siempre dotándolas de los recursos necesarios, para poder prestar una asistencia sanitaria integral de los procesos de baja derivados de ITCC (incapacidad temporal por contingencia común), al menos en lo que se refiere a patologías traumatológicas y psicológicas, pudiendo dar el alta a estos trabajadores tras su recuperación, y contando en todo momento, con la Inspección Médica en caso de disconformidad, garantizándose así los derechos de los trabajadores si discrepan con la resolución emitida. Es una de las demandas de las entidades colaboradoras con la Seguridad Social para poner freno al preocupante incremento del absentismo laboral.

Todas las patologías han evolucionado al alza en los últimos cinco años, incluso se han disparado en Salamanca que solo hace 4 años estaba por debajo de la media y hoy está a mismo nivel. Pero el crecimiento más destacado corresponde a la salud mental, con un aumento del 88 % en los días perdidos en Régimen General y del 75 % en el de autónomos, mientras que las relacionadas con dolores musculares u óseos, las «algias», han sido el segundo diagnóstico que más ha crecido, manteniéndose como la principal causa de jornadas laborales perdidas por delante de las patologías relacionadas con la salud mental, que han desplazado a la traumatología como segunda causa, según las estimaciones de la asociación de mutuas colaboradoras con la Seguridad Social (AMAT) a partir de datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Detrás de este crecimiento disparado se apuntan varias causas, entre ellas las dificultades para que los médicos de cabecera deriven a los especialistas, por ejemplo, al psicólogo o al psiquiatra en los problemas de ansiedad, depresión u otras patologías del ámbito de la salud mental. «Hay mucha suavidad, por decirlo de alguna manera, por parte de los médicos de cabecera a la hora de dar las bajas laborales en temas tan complejos como los de salud mental», apuntan fuentes de Amat, que es la patronal de las mutuas.

Las mismas fuentes señalan que en no pocas ocasiones detrás de un problema de depresión o ansiedad se esconden disgustos personales o familiares. «Nos estamos comiendo las pensiones del futuro», asegura esta fuente, que recuerda que hace 20 o 30 años no existían las bajas por salud mental y apunta a la escasa resiliencia que tenemos ahora ante las adversidades.

En Salamanca el absentismo laboral se disparó a raíz de la covid, pero lejos de ser algo puntual por la pandemia, las cifras han ido creciendo y ya están en la media de España.

Las mutuas insisten en la diferente gestión que se hace de las patologías traumatológicas cuando son contingencias comunes —ajenas al trabajo— o cuando se consideran enfermedad o accidente profesional. En el primer caso, en 2024 se contabilizaron 5.234 en Salamanca y la duración media de la baja superó los tres meses (97,33 días). Sin embargo, en las de origen laboral, que fueron 3.531, la baja duró una media de 50,8 días. La diferencia entre ambas es, por tanto, de mes y medio (46 días). Por ello, las mutuas piden que se las faculte para poder prestar asistencia sanitaria integral en los procesos derivados de contingencias comunes, especialmente en los de carácter traumatológico y psicológico.

Desde AMAT defienden que, si las mutuas tuviesen recursos y competencias en las patologías traumatológicas por contingencias comunes, el ahorro de costes en Salamanca sería de 16,5 millones de euros. El ahorro potencial para las empresas rondaría los 6,1 millones y en el caso de la Seguridad Social superaría los 10,3.