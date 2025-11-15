El musical «Memorables décadas» llega al auditorio de Calatrava cargado de ironía, humor y nostalgia El montaje se presenta este domingo a las 19 horas y ofrece un recorrido por la mejor música española de los 60. 70 y 80

Tras su aplazamiento en tiempos de pandemia, la comedia musical «Memorables décadas», un fiel y nostálgico recorrido por musical por las décadas de los 60, 70 y 80 del pasado siglo llega a Salamanca. El auditorio de Calatrava ha sido el lugar elegido para la puesta en escena este domingo 16 de noviembre a partir de las 19 horas de este espectáculo.

Estrenado con gran éxito en Zamora en 2019, «Memorables décadas, el musical» ha recorrido durante este tiempo un gran número de localidades de Castilla y León, Asturias y Madrid. «Con este montaje hemos conseguido crear una gran familia y eso se nota sobre el escenario y lo percibe el público», señala Penélope Tavera, una de las actrices que da vida a este teatro musical, creado y dirigido por el zamorano Enrique Martínez.

Sobre el escenario, cuatro actores y tres músicos —tras el fallecimiento de la cantante Diana Gago— recrean el eterno conflicto generacional entre padres e hijos a través de la mirada de unos padres que tratan de mostrar a su hijo y su pareja que los tiempos actuales no siempre son mejores que los pasados. «Y todo a través de un repaso nostálgico de las canciones españolas más representativas de los años 60, 70 y 80», subraya Tavera, para quien la presentación del musical en Salamanca quiere ser un homenaje a Diana Gago, «una cantante excepcional que ya no está entre nosotros, pero cuyo espíritu sigue muy vivo», destaca la actriz con ascendencia salmantina, para quien la pérdida de Diana Gago les ha dejado un gran vacío. «Nos ha afectado mucho», apostilla.

Consciente de que cada puesta en escena se convierte en una «gran velada musical», Penélope Tavera destaca la gran acogida que está teniendo el musical entre el público, capaz de reunir a tres generaciones diferentes: abuelos, padres y nietos, quienes se sumergen en una historia única repleta de emoción, humor e ironía que hacen de este montaje un espectáculo vibrante e interactivo. «El público termina entregándose y canta y baila las canciones», comenta Tavera, quien comparte escenario con los actores Jesús Ramos, Chari Gómez y Carlos Zamora, así como con los músicos Aurelio Garrido, Lourdes Román y Juanma Merchán.

Una trama ingeniosa y divertida, viene a recordar cómo la sociedad, la economía, el amor y las diversiones se entrelazaron en aquellos años inolvidables para dar vida a la banda sonora de una generación.