Tres años y medio después de su última visita, en el Liceo, Anni B Sweet (Ana Fabiola López, Málaga, 1987) presenta en Salamanca nueva banda y avanzará parte del disco que ultima estos días, el quinto de su carrera en solitario.

Viene de un fascinante viaje musical con Los Estanques y prepara nuevo disco. ¿Cómo de especial será el concierto de Salamanca?

—Desde hace unos meses no encuentro tiempo ni para dormir… pero tengo la agenda llena de ese tipo de trabajo que no se ve tanto desde fuera. Este concierto en Salamanca ha sido una bonita sorpresa, una muy buena forma de despedir el repertorio habitual para abrir paso a lo nuevo que llegará en 2026. Será la última vez que toquemos este repertorio y el primer concierto con la nueva formación. Nos hace mucha ilusión despedir esta etapa en Salamanca.

¿Habrá algún adelanto del nuevo trabajo?

—Sí, tocaremos una canción nueva, 'No le encuentro la gracia'. Fue de las primeras que enseñé a la banda y, sin pensarlo mucho, creímos que era buena idea comenzar a tocarla en directo. Puede que sea de los temas más distintos del disco, pero tiene mucha energía y le tengo mucho cariño. Espero que quienes vengan lo disfruten mucho.

Desde Start, Restart, Undo ha viajado por el folk, el pop psicodélico, la experimentación electrónica... ¿Siente que por fin ha encontrado «su» sonido o prevé que seguirá en la búsqueda?

—Espero siempre sentirme con las ganas de explorar nuevos sonidos y nuevas atmósferas. La música, para mí, no tiene destino final: es un viaje en movimiento. Va cambiando conmigo, como cambian las emociones y las formas de mirar el mundo.

¿Lo que realmente le hace evolucionar es la pasión por explorar nuevos territorios o más bien huir de todas las etiquetas que le han puesto?

—Puede que las etiquetas ayuden a ubicar, pero creo que limitan y simplifican demasiado; incluso, a veces, te alejan más de lo que realmente es. A mí llevan años relacionándome con la música íntima y el folk americano, y yo me siento muy lejos de eso. En mi caso, me mueve la curiosidad y también cierta necesidad de no quedarme quieta. Yo no sabría definirme de una sola manera; cambiaría mi respuesta según me sintiera ese día. Y es que la parte más divertida de componer y producir es sentir esa libertad para no encerrarte en un solo sonido y poder buscar nuevas formas y colores dentro de una canción.

Ha actuado y grabado con una variada lista de artistas y productores (Lori Meyers, Miguel Ríos, Coque Malla, Guille Galván, Rufus, Santiago Auserón, Antonio Arias…). ¿Quiénes le han marcado más y en qué sentido?

—Todos me han marcado mucho y de todos he aprendido. Son artistas y amigos a los que quiero y admiro muchísimo, y tengo la suerte de compartir con ellos lo que más me gusta hacer. Ahora estoy con Santiago Auserón, como decía antes, acompañándole en su gira de Nerantzi. Es un sueño tenerlo cerca; disfruto mucho de su manera de ser y de hacer. Es un absoluto referente para mí.

Díganos una canción propia que le siga emocionando cuando la interpreta. Y alguna de otros artistas.

—Es complicado, porque no es siempre la misma; tiene que ver con cómo me sienta ese día. Últimamente me pasaba mucho con 'Hormigas', 'Buen viaje' o 'El tiempo'. De otros artistas, ¡muchísimas! Muchas de Nina Simone, Gal Costa, Lole y Manuel, Santiago Auserón, Miguel Ríos…

En 2015 fue la artista independiente española más escuchada en Spotify. Hace años poníamos la radio y oíamos de todo. ¿No está el algoritmo encasillándonos a los aficionados por géneros?

—Sí, creo que el algoritmo tiende a reforzar lo que ya conoces y te cuesta más tropezarte con lo inesperado. Antes la radio o las tiendas de discos eran lugares de descubrimiento. Pero también es cierto que hoy tenemos acceso a casi toda la música del mundo. Supongo que la clave está en no dejar que el algoritmo escuche por nosotros. Seguro que habría otras soluciones, pero parece que no interesan…

Como creadora e intérprete, ¿cree que este presente de las plataformas y los conciertos es mejor que los tiempos de las grandes discográficas y las radios?

—No sabría contestar a esta pregunta en pocas líneas y quedarme a gusto. Depende de desde dónde se mire. Hoy hay más libertad y más medios para sacar adelante un proyecto sin depender tanto de una discográfica. Pero también hay más ruido y más precariedad. Lo ideal sería encontrar un punto medio: libertad, pero con estructuras que cuiden al artista.

Ha vivido la evolución de la música alternativa española desde dentro, de las salas pequeñas a los grandes festivales. ¿Qué cree que se ha ganado y qué se ha perdido en ese camino?

—Trato de tocar ahí donde me llaman y donde las condiciones de sonido son buenas. Me gusta mucho tocar en salas y dar el concierto con calma, hacer buenas pruebas de sonido y tener la tranquilidad de que todo sonará como debe. Además, se conecta con el público de una manera especial. También es divertido hacerlo en los festivales y encontrarte con compañeros y disfrutar de la escena musical del momento, siempre y cuando las condiciones sean favorables.

Un lejano día de 2008 teloneó a Antonio Vega en Valencia y luego le dio vergüenza salir a cantar cuando él la invitó a hacerlo. ¿Ya se aprendió la letra?

—Sí, más o menos… Los nervios juegan muy malas pasadas. Creo que en ese momento, ni aunque me la hubiera sabido entera, me habría atrevido. Había mucha emoción de por medio. Fue precioso conocerle y pasar ese rato con él. Sus canciones son enormes y una gran fuente de inspiración.

Como Antonio Vega, estudió Arquitectura y le apasiona la astronomía. ¿Tienen algo sus canciones de esas dos pasiones?

—De astronomía diría que sí, me ha inspirado a escribir muchas letras. Es uno de mis mayores placeres. Tengo un telescopio y lo monto cada vez que puedo para echar un vistazo al cielo más de cerca. Sobre la arquitectura diría que no… Es bonita y, de vez en cuando, me vienen recuerdos de aquellos tiempos. Pero creo que no queda mucho de ello en mis canciones.

¿A qué artista de cualquier época le gustaría invitar a cantar en el Juan del Enzina si pudiera?

—A Gal Costa, Margo Guryan, Chico Buarque, Melody's Echo Chamber… ¡a muchos! Me cuesta decidirme por uno.

Es conocida la historia de la improvisación de una amiga que le dio su nombre artístico y ha dicho que ya no está tan cómoda en él. ¿Ha sopesado un renaming?

—Lo he pensado alguna vez, sí. Al principio el nombre surgió de una forma muy espontánea y ligera, y con el tiempo he ido cambiando. Pero también entiendo que forma parte de mi historia. No sé si lo cambiaré… Me gustaría; quizá en algún momento llegue a hacerlo. Lo tengo que pensar bien. ¡Me cambiaría el nombre en cada disco nuevo!