Muñoz Machado: “De las imputaciones que hacen a la RAE, la menos justa es la de machista”

La Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca ha rendido homenaje a Santiago Muñoz Machado, catedrático de Derecho Administrativo, director de la Real Academia Española (RAE) y doctor honoris causa por la Universidad de Salamanca, institución con la que, ha recordado, mantiene una estrecha relación. “Es un honor enorme porque tengo mucho respeto por esta Facultad, por las personas que forman parte de su claustro”, ha comentado al descubrir el vítor en su honor situado en el espacio de la Facultad de Derecho reservado a las personalidades ilustres y ha subrayado: “Si siempre el doctorado honoris causa es un honor, recibirlo en la Universidad de Salamanca es un doble honor”.

El rector Ricardo Rivero, también catedrático de Derecho Administrativo, el decano Fernando Carbajo (Derecho) y el exdecano de Filología Vicente González (centro por el que también recibió la máxima distinción académica de la Universidad de Salamanca) hhan acompañado a Muñoz Machado en el acto en el que impartió la conferencia titulada “La Constitución perpetua”. “Dada la duración de la Constitución que nos rige me viene a la cabeza el concepto de ‘constitución perpetua’, que es un concepto que se tuvo durante toda la época medieval y moderna acerca de cómo un conjunto de valores y un modelo de organización válido para un país no puede ser cambiado constantemente”, explicó el jurista acerca de su reflexión sobre si la Constitución actual va camino de ser perpetua o al menos algunos de sus elementos. En este sentido, durante su conferencia el catedrático afirmó que “la Constitución del 78 se está haciendo cada vez más resistente” y ha apuntado: “Hay cierta sensación de que no hay que cambiarla porque lo principal está ahí”, sin embargo, Santiago Muñoz Machado dejó caer la necesidad de modificar bastantes cosas.

En cuanto a la igualdad en la RAE, el director ha lamentado: “De las muchas imputaciones que hacen al trabajo de la Academia no conozco una menos justa que la acusación de machista”. Muñoz Machado recordó que en la RAE sucede como en otras instituciones en cuanto a la falta de mujeres, pero recordó que cinco de las diez últimas plazas han sido ocupadas por féminas. Además, ha subrayado el esfuerzo que están haciendo para mejorar el Diccionario en este sentido, a la vez que trabajan en otros aspectos como la mejora del lenguaje administrativo para conseguir que sea accesible para todos los ciudadanos.