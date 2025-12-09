Los 21 municipios de la provincia en los que no vive ni un solo inmigrante Fuentes de Oñoro, la localidad salmantina con más vecinos nacidos en otro país, concretamente el 44 %

Carlos Rincón Martes, 9 de diciembre 2025, 08:27

No resulta difícil entender por qué Fuentes de Oñoro es el municipio de la provincia de Salamanca en el que más población ha nacido en el extranjero, concretamente un 44 %. Muchos de los habitantes de este municipio fronterizo con Portugal son de origen luso, como ocurre también con el cercano municipio de Aldea del Obispo (28 %).

También son inmigrantes más de una quinta parte de los vecinos de los municipios de Villar de Gallimazo, Puebla de Azaba, La Bouza, Pizarral, Buenavista y Campillo de Azaba.

Frente a estos municipios en los que abundan personas llegadas de otros países, aún existen en la provincia 21 municipios en los que no reside ni un solo inmigrante, según el censo de 2025 publicado por el INE. Son Alconada, Añover de Tormes, San Miguel del Robledo, La Atalaya, Berrocal de Huebra, Berrocal de Salvatierra, Castraz, Cilleros de la Bastida, Gajates, Gejuelo del Barro, Guadramiro, Herguijuela de Ciudad Rodrigo, Malpartida, Navalmoral de Béjar, La Peña, Puertas, Sanchón de la Ribera, La Sierpe, Valdemierque, La Vídola y Villarmuerto. Ninguna de estas localidades supera los 150 habitantes.