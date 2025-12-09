Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tres hombres caminando por Gejuelo del Barro. ARCHIVO

Los 21 municipios de la provincia en los que no vive ni un solo inmigrante

Fuentes de Oñoro, la localidad salmantina con más vecinos nacidos en otro país, concretamente el 44 %

Carlos Rincón

Carlos Rincón

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:27

Comenta

No resulta difícil entender por qué Fuentes de Oñoro es el municipio de la provincia de Salamanca en el que más población ha nacido en el extranjero, concretamente un 44 %. Muchos de los habitantes de este municipio fronterizo con Portugal son de origen luso, como ocurre también con el cercano municipio de Aldea del Obispo (28 %).

También son inmigrantes más de una quinta parte de los vecinos de los municipios de Villar de Gallimazo, Puebla de Azaba, La Bouza, Pizarral, Buenavista y Campillo de Azaba.

Frente a estos municipios en los que abundan personas llegadas de otros países, aún existen en la provincia 21 municipios en los que no reside ni un solo inmigrante, según el censo de 2025 publicado por el INE. Son Alconada, Añover de Tormes, San Miguel del Robledo, La Atalaya, Berrocal de Huebra, Berrocal de Salvatierra, Castraz, Cilleros de la Bastida, Gajates, Gejuelo del Barro, Guadramiro, Herguijuela de Ciudad Rodrigo, Malpartida, Navalmoral de Béjar, La Peña, Puertas, Sanchón de la Ribera, La Sierpe, Valdemierque, La Vídola y Villarmuerto. Ninguna de estas localidades supera los 150 habitantes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 San Carlos se abarrota para despedir a Silvestre Sánchez Sierra
  2. 2 Un trasladado al Hospital y otros cinco atendidos, dos menores, tras el incendio en un hotel
  3. 3 Unos huéspedes portugueses con un extintor sofocaron el incendio declarado de madrugada en el Hotel Nuevo Lorenzo, en El Zurguén
  4. 4

    Uno de cada cinco salmantinos vive bajo el umbral de la pobreza
  5. 5 Unionistas rescata un punto contra todos los elementos, incluido el FVS (2-2)
  6. 6 El Arrabal del Puente de Ciudad Rodrigo y El Encinar, núcleos rurales más humildes de Salamanca
  7. 7 «El bus lleva unas semanas mal»
  8. 8 El gesto de la Ponferradina que todo Unionistas aplaude
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este lunes 8 de diciembre
  10. 10 ¿Vendrá el papa León a Salamanca?

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Los 21 municipios de la provincia en los que no vive ni un solo inmigrante

Los 21 municipios de la provincia en los que no vive ni un solo inmigrante