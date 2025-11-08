El mundo rural se verá lastrado por no invertir en redes eléctricas

Sábado, 8 de noviembre 2025, 05:00 Compartir

La nueva normativa de la CNMC sobre la retribución de las redes eléctricas para el periodo 2026-2031 ha encendido todas las alarmas en el sector industrial y de vivienda. La tasa propuesta del 6,58% se sitúa muy por debajo de los niveles europeos, lo que compromete la inversión en redes eléctricas y por lo tanto la electrificación y el desarrollo económico del país. Por otro lado, el nuevo modelo retributivo basado en un valor máximo de inversión para nuevas conexiones (€/kW) provoca que alguna demanda no podrá ser conectada. De hecho, hoy la banca de inversión tilda de decepcionante la propuesta.

Tal y como explica el experto y expresidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética de España, Jorge Sanz, los costes de inversión antes se calculaban comparando los costes incurridos con unos valores estándar donde había una gran tipología de activos y se tenían en cuenta los kilómetros de las líneas. «Esto se ha sustituido por un único parámetro K, que es el mismo independientemente de si estás haciendo inversiones en la meseta o en las montañas, en zona urbana o en zona rural, de tal modo que el incentivo de las empresas será invertir donde la K cubra el coste. Eso crea una electrificación a dos velocidades», explica.

Hay que destacar además que entre 2020 y 2024 se han rechazado más de 100 GW de solicitudes de conexión por falta de capacidad en la red. Esto ha paralizado proyectos industriales, renovables y de electrificación valorados en más de 100.000 millones de euros.

La incoherencia entre la saturación de la red y las limitaciones a la inversión para conectar nueva industria supone mantener a la red eléctrica como un freno del desarrollo económico.

Las propuestas de la CNMC, lejos de solucionar esto, ahuyentan inversión a países con mejor retribución (Alemania 7,1% o Francia 7,0%) donde el reconocimiento de costes no dependa de un valor muy por debajo de los costes. «No es normal que no haya una previsión acerca de cuál será la magnitud de los recortes en cada periodo regulatorio y durante cuánto tiempo van a mantener ese margen. Ahora, la CNMC hace lo que quiere y eso dificulta las inversiones de las empresas porque los periodos regulatorios son muy cortos, de tan solo seis años», subraya el experto y añade que «la metodología es muy cuestionable en la tasa de retribución porque la CNMC no ha tenido en cuenta el mayor riesgo al que están sometidas las empresas distribuidoras».

Riesgo de colapso en redes

Más de 70 asociaciones empresariales, sociales y de vivienda -que representan a unas 200.000 empresas- han alertado del riesgo de colapso si no se revisa la circular. La falta de inversión y mantenimiento puede provocar fallos en el suministro, especialmente en zonas industriales y rurales, generando una brecha territorial y social.

«No tiene sentido que Europa esté pidiendo contenido local y que en España pongamos medidas que nos hagan ir a comprar a otros países, deteriorando una cadena de suministro, en favor del producto sin calidad», destacan fuentes del sector.

Vulnerabilidad entre apagones

El apagón del 28 de abril de 2025, que dejó sin luz a millones de personas en España y Portugal durante horas, evidenció la fragilidad del sistema eléctrico. «La transición energética exige una red robusta y flexible», explican estas fuentes. Unas redes digitales y robustas facilitan la integración de renovables, apoyan la electrificación y garantizan la seguridad operativa ante escenarios de alta generación variable.

Por otro lado, la Comisión Europea estima que entre el 40% y el 55% de las líneas de baja tensión superarán los 40 años en 2030, mientras que su longitud total solo ha aumentado un 0,8%, por lo que es evidente el deterioro de la calidad. La circular de la CNMC reduce un 36% los costes de mantenimiento reconocidos, lo que pone en riesgo la calidad del suministro. Además, introduce un tope de inversión para nuevas conexiones, dejando fuera proyectos industriales, viviendas y puntos de recarga.

La saturación de la red impide la instalación de fábricas, centros de datos y otras infraestructuras clave. España aspira a convertirse en un hub digital europeo, pero el 85% de los nudos, cerca del 90% en Castilla y León, no tienen capacidad disponible. Esto frena la electrificación, encarece la energía y resta competitividad frente a países con redes más robustas y mejor financiadas. «La electrificación es clave para la competitividad, la seguridad energética y los objetivos climáticos de España y Europa. Sin redes robustas y bien financiadas, la electrificación masiva es inviable», apuntan fuentes del sector.

Bloqueo a la creación de empleo y vivienda

Sin capacidad de conexión, se paralizan proyectos industriales y urbanísticos. Esto impide generar empleo de calidad y agrava el déficit de vivienda.

Además, la circular contradice las orientaciones del Ministerio para la Transición Ecológica, por un lado, las recomendaciones que dio en cuanto a la tasa de retribución (fomentar la electrificación, atraer capital y no incentivar los combustibles fósiles) y por otro, con la propuesta de elevar los límites de inversión un 62% para anticiparse a la electrificación.

«De nada sirve que el Gobierno anuncie un incremento de inversiones en infraestructura eléctrica para conectar a las industrias y que la CNMC limite el máximo coste de inversión por cada nuevo cliente dejando a muchos fuera», subrayan.

La mayoría de los pueblos y zonas rurales de España no tendrían luz si estas reglas llegan a aplicarse con anterioridad.

Por otro lado, la Comisión Europea ha instado a España a reforzar su red para llevar a cabo la transformación que Europa necesita para ganar competitividad (Clean Industrial Deal). PwC considera que este diseño regulatorio no está alineado con los objetivos del PNIEC ni con la planificación del Ministerio, que ha propuesto elevar los límites de inversión un 62% para conseguir la electrificación de sectores clave.

Riesgo de exclusión energética

Al limitar la inversión en zonas donde la conexión es más costosa, se excluye a consumidores vulnerables y territorios periféricos. Para Jorge Sanz, «esto genera una brecha energética que contradice los principios de equidad y acceso universal a la energía limpia».

Además, «la luz es un servicio básico y debe ser universal. La CNMC ahora solo da derecho de conexión a aquellos consumidores cuyo coste de conexión es bajo», defiende.

Sin una retribución adecuada, no se podrán desplegar tecnologías clave como el almacenamiento, el hidrógeno verde o la digitalización de la red. España corre el riesgo de quedar fuera de la carrera tecnológica y de perder liderazgo en la transición energética.