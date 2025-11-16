«Todo el mundo está llamado a encontrar su sentido en la vida y a ser feliz, eso es vocación»

Jorge Holguera Illera Cantalapiedra Domingo, 16 de noviembre 2025, 07:20 Comenta Compartir

El único inconveniente de la vida contemplativa es que no te entregues del todo a ella», asegura la maestra de novicias de Cantalapiedra, sor María Virginia a la vez que explica el significado de tener vocación. «Vocación significa llamado, es decir, Dios desde el inicio entra en diálogo con nosotros y nos llama para algo, todo el mundo tienen una palabra que dar y todo el mundo tiene un sentido, la vocación de encontrar su lugar y sentido en la vida, todos estamos llamados a ser algo y ocupar un sitio en una parte, todo el mundo está llamado a ser feliz», concluye la hermana.

La formación contemplativa se vertebra en pasos que promueven el discernimiento de cada candidata desde que decide conocer esta forma de vida. El aspirantado dura un año, un tiempo que se puede completar fuera o dentro del monasterio. «Lo puso el Papa Francisco, tiene como fin que la comunidad pueda conocer a la candidata y viceversa, es un tiempo de discernimiento y acompañamiento», detalla la maestra de novicias y añade que se puede seguir estudiando y haciendo la vida anterior a la vez que está acompañada y guiada por una de las hermanas del convento.

Un año dura el postulantado que «es cuando propiamente se inicia la vida religiosa», añade la maestra de novicias. «Es un tiempo de transición entre dejar la vida de fuera y asimilar la vida contemplativa». El siguiente paso será la toma de hábito, se cambia de nombre y gana el apelativo sor que significa hermana.

«Se inicia la vida religiosa, es una vida nueva, el hábito tiene forma de cruz y es revestirse de los sentimientos de Cristo y de Cristo mismo. Queremos que con nuestra vida algún día lleguemos a ser Cristo mismo y por eso nos revestimos de él», explica. La hermana elige un nuevo nombre.

«El nombre refleja como un deseo que tiene la hermana que se realice en su vida». El noviciado dura dos años, después llega la profesión temporal durante tres años, se renueva por otros dos más y los 9 años de formación inicial concluyen con la profesión solemne.

Noelia y Leticia

Noelia entró en el convento de Cantalapiedra el 4 de octubre y Leticia el 18 de octubre, ambas son aspirantes. «Desde que nos levantamos ponemos nuestro centro en Jesús, algunas hermanas se encargan de despertar a las mayores, tenemos un rato de oración para que primero sea Jesús. Después vamos a misa. Luego el día lo marca la Liturgia de las Horas, que es una oración que pone la voz de Jesús en nuestro corazón, se reza durante siete veces al día, por ejemplo tenemos Laudes por la mañana y Vísperas por la tarde, y va marcando un poco el tiempo de trabajo que se hace en silencio para ir meditando la palabra que se nos ha dado por la mañana», relata Noelia. Leticia cuenta que ahora están conociendo el carisma de la orden. «El Señor conoce nuestro corazón y sabe el lamento que existe en él, es una alegría saber que él te conoce mejor que tú misma», cuenta.

Sor María Gracia

La novicia Sor María Gracia muestra su satisfacción por haber encontrado su lugar en el monasterio. «Recuerdo un deseo que tenía fuera y no era capaz de satisfacer, vivía en el mundo como una joven normal, cerca del Señor, con misa diaria, tenía un deseo grande de vivir todo con el Señor y que él fuera el centro», detalla. «Recuerdo que al entrar, cuando en los primeros meses me preguntaban qué es lo que más me ha impresionado, recuerdo responder que aquí he descubierto que eso que quería de vivir la vida con Jesús aquí se ha hecho real», asegura. Además cuenta que dentro no se olvidan de los problemas del mundo y recuerda que una de las hermanas que la enseñó a coser decía: «aquí no es coser por coser». «En cada puntada puedo pedir al Señor que sane a las familias que están rotas y que cure las heridas de los hombres, que repare los corazones que están destrozados».

Sor María Hesed

Sor María Hesed tiene clara su opción por la vida en clausura. «Si Dios me llama para esto, para mí no hay ningún inconveniente porque él esta vida la ha pensado para mí desde toda la eternidad y me ha llamado. Entonces yo quiero responder abrazando todo lo que conlleva esta vida», considera. «Hay renuncias pero no lo enfoco así porque no es una pérdida, como decía Benedicto XVI: 'Cristo no quita nada y te lo da todo', de hecho te da una gracia en el momento de entrar porque el discernimiento lo vives con alegría y eso es un signo de que me ha llamado para esto, es un desgarro pero ves que él lo va a colmar y te va a llenar él solo y al final te va a dar un amor que va a llenar todo eso que pensabas que habías dejado», añade. «Me doy cuenta que no he dejado nada y él me lo está dando todo continuamente, intento responder con mi pobreza, pero es que él lo da todo», concluye.

