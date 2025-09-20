21 multas por incumplir la ordenanza de rótulos Desde marzo casi se ha duplicado el número de sanciones, que pueden llegar a 3.000 euros. La mayoría de las infracciones hasta la fecha se concentran en la Plaza Mayor

Las sanciones por incumplir la Ordenanza Reguladora de Rótulos desde que comenzó el año ascienden a un total de 21, según fuentes municipales, una cifra que casi duplica la registrada el pasado mes de marzo, cuando se acumulaban 12. La mayoría de las infracciones corresponden a negocios de la Plaza Mayor, aunque este verano el Consistorio salmantino ha comenzado a avisar a locales de calles aledañas, dentro de la denominada segunda fase del plan de control y regularización.

La normativa, aprobada en 2022, establece limitaciones técnicas y urbanísticas para la instalación de elementos de publicidad e iluminación de actividades en el área histórica de la ciudad, conocida como 'Ciudad Vieja'. Tras un periodo de adaptación de 18 meses, que concluyó en agosto del año pasado, se dio paso a las primeras inspecciones, que derivaron en 12 expedientes sancionadores en marzo: 11 en la Plaza Mayor y uno en la plaza del Peso.

El objetivo del Ayuntamiento es homogeneizar la imagen del centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, y reforzar la protección del patrimonio. Para ello, la ordenanza prohíbe los carteles en banderola —salvo excepciones— y obliga a que los rótulos se instalen bajo dintel con una altura máxima de 50 centímetros.

Además, limita los materiales a madera tratada o pintada y forja, mientras que la perfilería metálica solo puede pintarse en negro, grises, verdes o en la gama oxirón oscuro. Quedan expresamente prohibidos los plásticos, el aluminio, el acero inoxidable en su color natural y los acabados brillantes.

Las sanciones previstas en la ordenanza municipal alcanzan los 3.000 euros, aunque durante el periodo transitorio el Ayuntamiento se mostró flexible para facilitar que los negocios acometieran la inversión.

Concluida esa etapa, el control se ha reforzado y ahora se extiende más allá de la Plaza Mayor, abarcando las calles más próximas al ágora salmantina. Cabe recordar que todos los negocios situados en el interior de la almendra formada por el paseo de Canalejas, la avenida de Mirat, el paseo de San Vicente, Vía Helmántica y el paseo de Carmelitas están obligados a cumplir estos requisitos para homogeneizar la imagen de las calles.

Protegidos: primer nivel

Los rótulos incluidos en el catálogo de elementos a preservar 'in situ' aunque no cumplan los requisitos o trasladarlos a un espacio adecuado, preferentemente público, son el de Banco Bilbao Vizcaya de la calle Toro, el de la Farmacia Escudero, los carteles de Muebles Huebra de la calle San Pablo, además del cartel de Joyería Santiago de la Plaza Mayor. Se une el rótulo de Perfumería Cibeles (en la foto), de la Caja de Ahorros del pasaje, cartel de Perfumería Venus, de Sastrería E. Salamanca y Señorita Naif.