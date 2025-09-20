Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rótulos, en la calle Juan del Rey, frente a la plaza del Corrillo. FOTOS: LAYA

21 multas por incumplir la ordenanza de rótulos

Desde marzo casi se ha duplicado el número de sanciones, que pueden llegar a 3.000 euros. La mayoría de las infracciones hasta la fecha se concentran en la Plaza Mayor

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Sábado, 20 de septiembre 2025, 06:15

Las sanciones por incumplir la Ordenanza Reguladora de Rótulos desde que comenzó el año ascienden a un total de 21, según fuentes municipales, una cifra que casi duplica la registrada el pasado mes de marzo, cuando se acumulaban 12. La mayoría de las infracciones corresponden a negocios de la Plaza Mayor, aunque este verano el Consistorio salmantino ha comenzado a avisar a locales de calles aledañas, dentro de la denominada segunda fase del plan de control y regularización.

La normativa, aprobada en 2022, establece limitaciones técnicas y urbanísticas para la instalación de elementos de publicidad e iluminación de actividades en el área histórica de la ciudad, conocida como 'Ciudad Vieja'. Tras un periodo de adaptación de 18 meses, que concluyó en agosto del año pasado, se dio paso a las primeras inspecciones, que derivaron en 12 expedientes sancionadores en marzo: 11 en la Plaza Mayor y uno en la plaza del Peso.

El objetivo del Ayuntamiento es homogeneizar la imagen del centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, y reforzar la protección del patrimonio. Para ello, la ordenanza prohíbe los carteles en banderola —salvo excepciones— y obliga a que los rótulos se instalen bajo dintel con una altura máxima de 50 centímetros.

Además, limita los materiales a madera tratada o pintada y forja, mientras que la perfilería metálica solo puede pintarse en negro, grises, verdes o en la gama oxirón oscuro. Quedan expresamente prohibidos los plásticos, el aluminio, el acero inoxidable en su color natural y los acabados brillantes.

Las sanciones previstas en la ordenanza municipal alcanzan los 3.000 euros, aunque durante el periodo transitorio el Ayuntamiento se mostró flexible para facilitar que los negocios acometieran la inversión.

Concluida esa etapa, el control se ha reforzado y ahora se extiende más allá de la Plaza Mayor, abarcando las calles más próximas al ágora salmantina. Cabe recordar que todos los negocios situados en el interior de la almendra formada por el paseo de Canalejas, la avenida de Mirat, el paseo de San Vicente, Vía Helmántica y el paseo de Carmelitas están obligados a cumplir estos requisitos para homogeneizar la imagen de las calles.

Protegidos: primer nivel

Los rótulos incluidos en el catálogo de elementos a preservar 'in situ' aunque no cumplan los requisitos o trasladarlos a un espacio adecuado, preferentemente público, son el de Banco Bilbao Vizcaya de la calle Toro, el de la Farmacia Escudero, los carteles de Muebles Huebra de la calle San Pablo, además del cartel de Joyería Santiago de la Plaza Mayor. Se une el rótulo de Perfumería Cibeles (en la foto), de la Caja de Ahorros del pasaje, cartel de Perfumería Venus, de Sastrería E. Salamanca y Señorita Naif.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres incendios activos en la provincia: el de San Miguel de Valero suma ya 24 medios trabajando
  2. 2 Qué son y para qué sirven las nuevas baldosas que se colocan en las paradas de autobús
  3. 3 Fresno Alhándiga se alza con el Premio del Público del XV Concurso Así Somos en Mi Pueblo
  4. 4 El pueblo de Castilla y León que se ha convertido en todo un «paraíso» para Alba Carrillo
  5. 5 El rey vuelve a su palacio
  6. 6 Cuatro provincias de Castilla y León bajo aviso amarillo por tormentas con riesgo de granizada
  7. 7 El rector anuncia que en 2026 se iniciarán las obras de la Clínica y la Facultad de Veterinaria y el nuevo campus tecnológico
  8. 8 Se enfrenta a dos años de cárcel por arrancar un diente a un menor en las fiestas de Vistahermosa
  9. 9 El fiscal pide cárcel para el grupo que desvalijó un bar de la calle Recreo de Béjar y reventó la máquina de tabaco
  10. 10 El tesoro único y desconocido en la provincia considerado como el más importante de Castilla y León

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca 21 multas por incumplir la ordenanza de rótulos

21 multas por incumplir la ordenanza de rótulos