Multa ejemplar por una pintada en Salesas Notable sanción a un joven que estampó una firma de tres metros en un muro por reincidente

Belén Hernández Salamanca Viernes, 21 de noviembre 2025, 07:00

La pintada en la zona de la calle Salesas le va a costar a su autor 1.200 euros, después de aplicarle una sanción ejemplar por reincidente.

Fue pillado «in fraganti» por agentes de la Policía Local después de estampar su rúbrica de tres metros en el muro de ladrillo que se encuentra frente a un centro infantil que será eliminada inmediatamente.

De hecho, había iniciado otra pintada muy cerca que no pudo terminar gracias a la acción de los policías. Los hechos ocurrieron el pasado 1 de octubre, aunque ha sido ahora cuando la Comisión de Medio Ambiente ha impuesto la sanción ejemplar.

En el mismo lugar los agentes también sancionaron a otro joven por plasmar su firma sobre una farola y unas losas próximas a un comercio. En este caso la multa impuesta es de 751 euros, la misma que a otro individuo que vandalizó con una pintada el paseo de Coimbra a las 7:25 horas del pasado 28 de septiembre.

El mobiliario y las infraestructuras urbanas no son las únicas víctimas de los vándalos. A primera hora de ese mismo 28 de septiembre tres jóvenes rompieron y zarandearon un árbol en la avenida de Salamanca, en concreto a la altura del cruce con la avenida de los Agustinos Recoletos de Ciudad Jardín.

Tras el aviso de un vecino, los agentes visionaron las grabaciones de un centro cercano y confirmaron la acción del grupo, formado por un joven de una residencia cercana y otros dos amigos.

Los policías localizaron al primero y posteriormente identificaron a los otros dos. Uno de ellos tendrá que asumir una sanción de 751 euros por romper el ejemplar, así como otros 124 euros en concepto de indemnización coincidiendo con el coste de reponer el árbol.

A los otros dos chicos se les ha impuesto una multa de 500 euros a cada uno por zarandear al árbol. Los actos vandálicos llegaron al siguiente fin de semana al centro de la ciudad. En concreto a Pozo Amarillo, donde un hombre fue sancionado con 500 euros por romper la rama de un árbol y después arrastrarla varios metros.