Muface, de nuevo en el punto de mira. Tarda entre 5 y 10 días en hacer una PCR

El descontento por el servicio prestado por Muface a las personas que son sospechosas de haber contraído el coronavirus continúa. El organismo público encargado de prestar asistencia sanitaria y social al colectivo de funcionarios adscritos está recibiendo críticas por los problemas que pone para no realizar una PCR. Una acusación que el Ministerio de Política Territorial y Función Pública lleva negando desde que aparecieron las primeras quejas, ya que afirma que la atención se está efectuando siguiendo el protocolo. No obstante, los afectados suelen esperar entre 5 y 10 días desde que aparecen los síntomas para hacerse la prueba que confirme si tienen o no la enfermedad.

“La situación ha mejorado respecto a hace unos meses, pero la atención sigue siendo deficiente”, apunta Federico Martín, presidente provincial de CSIF. “Cada aseguradora sigue un proceso que alarga de manera innecesaria todo. Si el propio médico de la entidad que presta el servicio de Muface considera que es necesario realizar la PCR, no es lógico que exijan otros informes o trámites, algunos de ellos incluso de manera presencial, para que finalmente se efectúe la prueba”, asegura.

El tiempo habitual de espera para que se haga la PCR que ha prescrito el médico oscila entre los 5 y los 10 días, afirma CSIF, con los riesgos que eso conlleva. “Son días de incertidumbre, a los que se suma que la persona no está dada de baja para ir a trabajar, porque no hay una prueba que confirme que se ha contagiado”, explica Federico Martín.

La situación está llevando a muchos afectados a desistir de hacerse la prueba, que en ocasiones finalmente es autorizada cuando se ha terminado el periodo de cuarentena que deben guardar. Otros optan por recurrir a otras clínicas privadas y pagarse la PCR de su bolsillo para salir cuanto antes de dudas.

Muface presta servicio en Salamanca a un total de 19.000 personas, ya que además de a los funcionarios que eligen este sistema, se suman sus familiares. CSIF ha puesto en conocimiento de Muface y del Gobierno la situación, aunque por ahora sin respuesta ni un cambio en la actitud de las aseguradoras que prestan el servicio.