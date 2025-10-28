Muere Rafael Calvo Ortega, un político de la Transición muy vinculado a Salamanca Fue docente como catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca

La Gaceta Martes, 28 de octubre 2025

Rafael Calvo Ortega, político, jurista y exministro de Trabajo en los gobiernos de Adolfo Suárez, ha fallecido este martes a los 92 años. Nacido en El Espinar en 1933 y criado en San Rafael, fue una de las figuras claves de la democracia española desde la moderación y el diálogo, características que definieron su trayectoria política y docente como catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Salamanca.

Autor del primer Estatuto de los Trabajadores estaba también muy vinculado a Salamanca por su mujer, Mercedes Vérgez, salmantina de nacimiento y catedrática de Derecho Mercantil de la Universidad de Salamanca.

