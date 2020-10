Mucho más que servir: Camareros como psicólogos, asesores, amigos y confidentes

Hay algo mejor que entrar en un bar y que el camarero te de los buenos días por tu nombre y te pregunte si quieres lo de siempre? Claramente la respuesta es no. Estamos acostumbrados a las prisas derivadas del estrés del trabajo y las cargas familiares y pese a ello continuamos tomándonos nuestro tiempo para disfrutar de un buen café en nuestro bar de confianza o tomar un delicioso pincho para romper la rutina. Por muy mal que vaya el día es un momento que no perdonamos, porque nos ayuda a desconectar y a relajarnos. Curiosamente, en muchas ocasiones tiene poco que ver con lo que consumimos y lo que deseamos de ese paréntesis es una charla con la persona que está tras la barra, ese camarero que con el paso del tiempo se ha convertido en amigo y confidente, jugando a veces el papel de psicólogo, médico y hasta asesor financiero.

Y es que en muchas ocasiones preferimos abrirnos con un “desconocido” a hacerlo con alguien más cercano, quizá por el miedo a ser juzgado o a hacer daño a esa persona a la que queremos. “Obviamente hay clientes con los que tenemos muchísima confianza, que entran y te cuentan pues qué tal los hijos, qué tal su mujer, hablamos si ha solucionado ese problema que tenía en el trabajo, comentamos la situación actual... ”, comenta un hostelero de la Plaza Mayor. De hecho, el empleado asegura que han sido muchos los que, tras las semanas de estado de alarma, han acudido el primer día de la nueva normalidad y les han dicho que lo que más echaban de menos era el paseo diario y el momento del bar. “Piensa que hay mucha gente mayor que salían con la excusa de tomar un vino y durante ese tiempo no han podido”.

Pese a las actuales restricciones, cualquier hueco es bueno para una anhelada charla. “Vienen aquí y se desahogan. Y no solo ellos, la verdad que nos escuchamos mutuamente porque el sector de la hostelería también está tratando de salir de una mala racha... Muchas veces cuando llegamos a casa no queremos desahogarnos con nuestra familia por no estar todo el día contando la misma historia y en ese sentido los clientes para nosotros son un gran apoyo”, comenta la empleada de un bar de la calle Zamora.

Precisamente por esa bonita relación, ahora les necesitan más que nunca. “Aunque sea tomar un vino rápido pero necesitamos que vengan, animar a la gente a que no deje que el sector se hunda y entre todos hacer piña para salir adelante airosos”. En esta línea, los hosteleros salmantinos quieren recordar que desde el primer día están cumpliendo con todas las medidas de prevención e higiene y recuerdan que acudir al interior de un establecimiento, siempre y cuando se cumplan las normas, continúa siendo seguro. “Han cambiado cosas pero podemos seguir disfrutando”, apuntan.

