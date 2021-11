Motivar a los mayores para fomentar su autonomía

En residencial La Casa del Abuelo consideran muy importante motivar a los mayores para que su vida vaya más allá del mero descanso. Incentivarlos a que tengan ganas de vivir, pensando siempre en todas sus posibilidades y no sumergiéndose en sus limitaciones. Mejorando, así, su nivel de vida, su autonomía, su sociabilidad y por ende su autoestima.

Por ello, establecen un rango de necesidades, para no fomentar la dependencia, la ansiedad y el aburrimiento que les produce a algunos los ancianos el no sentirse útiles al no realizar las actividades cotidianas.

De esta manera se impulsa que no pierdan de manera muy acelerada sus facultades mentales, sociales y físicas, puesto que estas se ven seriamente alteradas con enfermedades como el alzheimer, la demencia o la misma vejez.

Aunque se trate de una residencia más o menos pequeña, cuenta con todo tipo de instalaciones y servicios para satisfacer el bienestar de los ancianos: servicio médico, enfermería, podología, fisioterapia, diagnóstico de necesidades, programa de fomento de las relaciones sociales, terapia ocupacional, peluquería, etc. Se trata de un entorno sobre todo muy cercano, ya que tanto familiares como residentes conocen a todas las trabajadoras e interactuan de forma positiva y agradable entre sí. Lo importante es hacer de la estancia de los ancianos lo más grata posible.

Les gusta dar un trato familiar a los mayores y estar siempre en contacto con ellos sobre todo tras la covid -19 y todo lo que ha supuesto para la tercera edad. Actualmente, sus instalaciones constan de un total de cincuenta y siete plazas y tienen libres siete para todos aquellos interesados que quieran mudarse o necesiten atención y cuidados intensivos.

Contenido patrocinado por La Casa del Abuelo