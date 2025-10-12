Morucha 'Dehesa de Ituero': esencia de Salamanca

Domingo, 12 de octubre 2025, 05:00 Compartir

Hay carnes que saben a dehesa, a kilómetros recorridos bajo encinas centenarias, a silencio y a tiempo. La nueva marca Morucha 'Dehesa de Ituero' es una de ellas. Y a partir del 15 de octubre, Salamanca tendrá la oportunidad de comprobarlo en las Jornadas Gastronómicas que el restaurante Lilicook Cocina acogerá para presentar este nuevo sello que es, en realidad, mucho más: un homenaje al patrimonio gastronómico de esta tierra.

En las 960 hectáreas sobre las que se extiende Dehesa de Ituero, en El Cubo de Don Sancho, 455 cabezas de ganado —entre vacas y terneros— conviven en libertad. Recorren kilómetros diarios en busca de las mejores charcas y prados, como lo hicieron siempre con nuestros antepasados. «La Morucha es la raza de Salamanca, lleva cientos de años aquí. Nosotros queremos fomentar la morucha auténtica y sus cruces con charoláis, que consideramos los únicos que garantizan la calidad de su carne. Eso solo lo podemos hacer controlando todo el proceso para ofrecer la carne más natural que existe», explica Ezequiel Pérez, propietario de la finca e impulsor de este nuevo proyecto que completa el trabajo de toda una vida, tras más de 35 años de dedicación.

La producción actual alcanza las 150 reses anuales, con previsión de llegar a 200 en dos años. El cómo es fundamental: ganadería regenerativa, rotación de manadas que imita los movimientos naturales de los herbívoros, descanso de los pastos y equilibrio del ecosistema sin recurrir a productos químicos sintéticos. «Se trata de mover a los animales dando a las plantas el tiempo de descanso que necesitan, priorizando las especies de mayor valor ambiental y nutricional», explica Jesús Rodríguez, uno de los mayores expertos en España de ganadería regenerativa y colaborador del proyecto. El empeño por obtener un producto lo más natural posible se verá refrendado, además, por la certificación ecológica de toda la finca, actualmente en trámite.

Pero en Dehesa de Ituero, la Morucha no está sola. Convive en un ecosistema donde el cerdo ibérico se alimenta bajo encinas centenarias, las viñas maduran vino en calma y los alojamientos rurales permiten vivir la dehesa desde dentro. Una simbiosis única, donde coinciden la floración de la encina, el envero de la viña y la montanera, que da origen al mejor jamón ibérico. Un ciclo perfecto de vida en la dehesa salmantina que ahora da un paso más para ofrecer una carne excepcional con marca propia.

Las Jornadas Gastronómicas representan la ocasión perfecta para degustar, plato a plato, una carne de textura extraordinaria, sabor intenso y matices únicos. Un pedazo del alma de Salamanca en cada bocado.