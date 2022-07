Monty Alexander Trio abre este martes el Festival de Jazz en el Patio Chico

Monty Alexander Trio será el encargado de abrir este martes (22:30 horas) el V Festival Internacional de Jazz organizado por el Ayuntamiento de Salamanca en el Patio Chico. Las entradas para la zona acotada de sillas están agotadas, pero en el resto del recinto la entrada es libre hasta completar el aforo.

El jamaicano Monty Alexander empezó a ser conocido en los años setenta a escala mundial, actuando en conciertos y festivales en Estados Unidos, Japón y Europa, destacando su histórica intervención en el Festival de Montreux de 1976. Ha grabado un centenar de discos como líder.

Monty Alexander ha sido catalogado entre los cinco mejores pianistas del momento en el libro “The Fifty Greatest Jazz Piano Players of All Time” (New York, Hal Leonard, 2005) y su disco “Harlem Kingston Express Live!” fue nominado a los Grammy de 2011. Su estilo pianístico ha sido emparentado con los de Oscar Peterson, Nat Cole, Ahmad Jamal o Wynton Kelly, pero posee una personalidad muy individual, que conjuga todas estas influencias con los ritmos tradicionales jamaicanos y una especial joie de vivre que se refleja en su fuerte energía personal. La agrupación estará formada por: Monty Alexander (piano), Luke Sellick (contrabajo) y Jason Brown (batería).

El miércoles el Festival de Jazz contará en este escenario con Peter Bernstein acompañado por el pianista Dado Moroni, también a las 22:30 horas en el Patio Chico. Bernstein ha participado en más de 80 sesiones de grabación y ha actuado con los más variados grupos y solistas en los más dispares escenarios del mundo. Colaboró frecuentemente con el legendario baterista Jimmy Cobb (en su grupo The Cobb’s Mob). Ha sido miembro regular del grupo de Joshua Redman entre 1995 y 1997. Entre 1999 y 2001 colaboró con Diana Krall, efectuando giras por Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia, y participando en numerosos programas de televisión. Ha actuado junto a Sonny Rollins, Nicholas Payton, Lee Konitz, Tom Harrell, Eric Alexander, Richard Wyands, Jesse Davis y Alvin Queen.

El jueves se subirán al escenario la premiada cantante y pianista Champian Fulton acompañada por el saxofonista Harry Allen, que ha publicado una treintena de discos como líder y puede encuadrarse en el movimiento conocido como “neoclásico” dentro del jazz más ortodoxo, bebiendo en las fuentes de los grandes saxofonistas de los años cuarenta, como Webster, Young o Hawkins, e incorporando las concepciones aportadas por Stan Getz, Zoot Sims y Al Cohn en los años cincuenta.