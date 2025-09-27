Monsagro continúa impulsando la reforestación con más de 1.300 castaños

Sábado, 27 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

Monsagro mantiene vivo su propósito de recuperar las laderas arrasadas por el fuego en 2022. Un año después del incendio comenzó la primera reforestación, en la que participaron más de 50 voluntarios que plantaron unos 600 castaños regalados por el antiguo guarda mayor de la reserva regional de caza de Batuecas, Santiago Simón Corchero. «Acudieron con azada en mano, desde los mayores hasta los niños, que incluso pusieron su nombre en las plaquitas de los árboles», recuerda la alcaldesa, María Isabel Rodríguez Mateos.

La experiencia se repitió en 2024, con una respuesta aún mayor. Y este 2025, el Ayuntamiento organiza de nuevo la iniciativa durante el Puente de la Constitución. En esta ocasión, la reforestación se centrará en más de dos hectáreas cercanas al casco urbano. Se prevé plantar más de 1.300 castaños, con el apoyo de la Fundación Tormes EB, tras perderse parte de los plantones previstos por las fuertes lluvias. Además, prosiguen las actuaciones para la resforestación de más de 80 hectáreas con fondos de «Reserva de la Biosfera».

Los trabajos de monte, interrumpidos en verano por no ser época idónea, se han retomado con el objetivo de asegurar un alto índice de supervivencia. «Si logramos que más del 85% de los árboles salgan adelante, será un éxito», apunta Rodríguez Mateos, quien subraya la ilusión de los vecinos por ver cómo su entorno natural volverá a ser lo que era.

Por otra parte, la localidad organizará una nueva edición de la castañada.

Atractivos turísticos

Monsagro cuenta también con una importante oferta turística que integra el Centro de Interpretación Fósil Mares Antiguos, la Geo-Ruta por el casco urbano con fachadas de piedras fósiles, el Jardín Botánico, el Museo Etnográfico, las zonas recreativas acondicionadas en el río y sus eras aterrazadas.